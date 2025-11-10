Antonelli guida il cambiamento: Russell e... Hamilton sudano freddo

Intanto Kimi viaggia spedito verso un finale di campionato potenzialmente esaltante. Ad inizio stagione lo avevamo pronosticato vincitore del suo primo GP entro l'anno: almost but not quite, ci siamo quasi. Oltretutto AKA si è portato in zona-pericolo... per Lewis Hamilton: ventisei punti li separano (al momento a favore del ferrarista) nella corsa al sesto posto della classifica generale e l'inerza è tutta dalla parte dell'italiano. I big insomma "sentono" AKA. e in un certo senso iniziano a temerlo, o meglio a rispettarlo. Se ne è accorto anche Max Verstappen che ne finale era convinto di poter fare un sol boccone della Mercedes numero dodici e invece no. Come pure Charles Lerclerc che ha "punzecchiato" l'italiano per lo strike alla ripartenza che gli è costato il ritiro, proprio come era avvenuto a fine estate a Zandvoort. È anche un confronto generazionale, indicatore del "ricambio" in corso e che riguarda anche Oliver Bearman, Isack Hadjar e Gabriel Bortoleto. Eppure non tutti- anche nelle alte sfere - sembrano averlo compreso bene, se per il suo esordio nel Mondiale Cadila sceglie Valtteri Bottas e Sergio Perez, due ottimi piloti che però hanno fatto il loro tempo.