Ferrari, Adami non è più l'ingegnere di pista di Hamilton: è ufficiale

Il comunicato - "Scuderia Ferrari HP annuncia che Riccardo Adami ha assunto un nuovo ruolo all’interno della Scuderia Ferrari Driver Academy come Scuderia Ferrari Driver Academy and Test Previous Cars Manager, dove mette a disposizione la sua ampia esperienza in pista e la sua competenza in Formula 1 a supporto dello sviluppo dei futuri talenti e del rafforzamento della cultura della performance all’interno del programma. Scuderia Ferrari HP desidera ringraziare Riccardo per l’impegno e il contributo nel suo ruolo in pista e gli augura ogni successo nella sua nuova posizione. La nomina del nuovo Race Engineer della vettura #44 sarà comunicata a tempo debito", si legge nel comunicato.