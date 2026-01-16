Logo SportMediaset

Formula 1
formula 1

Ferrari, Adami non è più l'ingegnere di pista di Hamilton: è ufficiale

Adami era stato ingegnere sia di Vettel che di Sainz: per lui pronto un nuovo ruolo in scuderia 

di Martino Cozzi
16 Gen 2026 - 18:54
1 di 27
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Riccardo Adami non sarà più l'ingeniere di pista di Lewis Hamilton. Una notizia che era nell'aria già nelle scorse settimane, ma che è stata comunicata solamente oggi dalla stessa scuderia di Maranello tramite un comunicato ufficiale. Adami, però, resterà ancora in rosso, ma con un nuovo ruolo: entrerà nella Academy come Scuderia Ferrari Driver Academy and Test Previous Cars Manager. 

Il comunicato - "Scuderia Ferrari HP annuncia che Riccardo Adami ha assunto un nuovo ruolo all’interno della Scuderia Ferrari Driver Academy come Scuderia Ferrari Driver Academy and Test Previous Cars Manager, dove mette a disposizione la sua ampia esperienza in pista e la sua competenza in Formula 1 a supporto dello sviluppo dei futuri talenti e del rafforzamento della cultura della performance all’interno del programma. Scuderia Ferrari HP desidera ringraziare Riccardo per l’impegno e il contributo nel suo ruolo in pista e gli augura ogni successo nella sua nuova posizione. La nomina del nuovo Race Engineer della vettura #44 sarà comunicata a tempo debito", si legge nel comunicato. 

Dieci anni in Ferrari - Dopo aver lasciato la Toro Rosso, nel 2015 Riccardo Adami è entrato a far parte della Ferrari dove ha sempre ricoperto il ruolo di ingegnere di pista. Prima con il quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel, poi con Carlos Sainz dal 2021 al 2024. Nel 2025, invece, era stato confermato per affiancare Lewis Hamilton, ruolo che però non ricoprirà nella prossima stagione. 

ferrari
lewis hamilton

