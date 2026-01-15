McLaren scommette sui giovani: Fornaroli e O'Ward piloti di riserva

Campione di Formula 2 in carica con Invicta Racing, il piacentino Fornaroli era stato in realtà annunciato come pilota McLaren il 2 dicembre scorso, alla vigilia del suo ventunesimo compleanno. Nel suo ruolo di Pilota di Riserva, Collaudatore e Sviluppo, Leonardo intraprenderà inoltre un intenso programma di test e simulazione per supportare il suo sviluppo e fornire un supporto prezioso al team di Formula 1. L'olandese Richard Verschoor gareggerà nella European Le Mans Series con il Team DUQUEINE in LMP2, insieme a un programma di test che attraversa il portafoglio McLaren Racing, mentre il team si prepara per la prossima partecipazione al World Endurance Championship. L'italiano Matteo De Palo (originario di Roma) debutterà in FIA Formula 3 con Trident Motorsport, salendo la classifica della serie Formula 1 dopo una stagione 2024 di successo come Vice-Campione del Campionato Europeo di Formula Regional. La gallese Ella Lloyd continuerà nella F1 Academy con McLaren e Rodin Motorsport, costruendo su una stagione d'esordio incredibilmente positiva in cui ha ottenuto il premio Rookie of the Year. Nativa del Gloucesgershire (Inghilterra) l'ex kartista Ella Stevens rappresenterà anche il team in F1 Academy con Rodin Motorsport, guidando la McLaren Oxagon della F1 Academy. Alla fine del 2025, il team ha annunciato di raddoppiare il suo impegno ad aprire le strade nel motorsport per le donne, aggiungendo una seconda vettura alla serie in collaborazione con NEOM. Dopo un programma di test di Formula 4 di successo nel 2025, il belga Dries Van Langendonck passerà formalmente alle monoposto, gareggiando nel Campionato Britannico di Formula 4 e nella Formula Winter Series con Rodin Motorsport. Lo spagnolo Christian Costoya passerà dal karting a un programma di Formula 4, gareggiando nel Campionato Italiano di Formula 4, nel Campionato Euro 4 e nel Campionato Medio Oriente di Formula 4 per la stagione 2026. Ella Häkkinen intraprenderà un intenso programma di test per monoposto in Formula 4 in preparazione della stagione 2027, mentre continua a svilupparsi nel nostro percorso.