McLaren scommette sui giovani: Fornaroli e O'Ward piloti di riserva

Sono in totale nove i piloti (sei uomini e tre donne) che vestiranno quest'anno la tuta color papayadi Stefano Gatti
McLaren Mastercard Formula 1 Team ha annunciato la formazione dei piloti di riserva e di quelli che fanno parte del Programma di Sviluppo Piloti 2026. Il nostro Leonardo Fornaroli e il messicano Pato O'Ward sono stati annunciati come piloti di riserva. Campione in carica della Formula 2, a questo ruolo Fornaroli affianca quello di pilota di Test e Sviluppo all'interno del Programma di Sviluppo Piloti McLaren. Da parte sua, O'Ward continuerà a gareggiare con Arrow McLaren nel campionato Indycar. Come annunciato il 9 gennaio scorso, la squadra campione del mondo Costruttori nelle due ultime stagione svelerà la livrea della nuova McLaren nel pomeriggio di lunedì 9 febbraio dal Bahrain International Circuit di Sakhir.
Leonardo Fornaroli (pilota di riserva, collaudo e sviluppo McLaren Mastercard Formula 1 Team)
"Sono entusiasta di assumere un ruolo prolungato con il McLaren Mastercard Formula 1 Team come Pilota di Riserva nell'ambito del Programma di Sviluppo Piloti McLaren. È un passo entusiasmante nel mio percorso e non vedo l'ora di contribuire a una squadra vincitrice del Campionato così vincente questa stagione. Un grande grazie a Zak, Andrea e Alessandro per questa opportunità."
Pato O'Ward (pilota di riserva del team McLaren Mastercard Formula 1 e pilota Arrow McLaren)
"Sono entusiasta di continuare nel mio ruolo di Pilota di Riserva per il McLaren Mastercard Formula 1 Team, oltre ai miei compiti principali nella NTT INDYCAR SERIES con Arrow McLaren. Ho imparato tantissimo testando e guidando vetture di F1 negli ultimi anni, quindi non vedo l'ora di questa crescita e sviluppo continui."
Oltre a Leonardo e a Pato, il Programma di Sviluppo Piloti McLaren 2026 comprende Christian Costoya, Matteo De Palo, Ella Hakkinen (figlia del sue volte campione del mondo Mika-proprio con la McLaren), Ella Lloyd, Ella Stevens, Dries Van Langendonck e Richard Verschoor. Guidato dal Chief Business Affairs Officer Alessandro Alunni Bravi, il programma ha l'obiettivo principale di aiutare i piloti a progredire verso la Formula 1, la IndyCar e la squadra McLaren per il WEC (il Campionato Mondiale Endurance).
Campione di Formula 2 in carica con Invicta Racing, il piacentino Fornaroli era stato in realtà annunciato come pilota McLaren il 2 dicembre scorso, alla vigilia del suo ventunesimo compleanno. Nel suo ruolo di Pilota di Riserva, Collaudatore e Sviluppo, Leonardo intraprenderà inoltre un intenso programma di test e simulazione per supportare il suo sviluppo e fornire un supporto prezioso al team di Formula 1. L'olandese Richard Verschoor gareggerà nella European Le Mans Series con il Team DUQUEINE in LMP2, insieme a un programma di test che attraversa il portafoglio McLaren Racing, mentre il team si prepara per la prossima partecipazione al World Endurance Championship. L'italiano Matteo De Palo (originario di Roma) debutterà in FIA Formula 3 con Trident Motorsport, salendo la classifica della serie Formula 1 dopo una stagione 2024 di successo come Vice-Campione del Campionato Europeo di Formula Regional. La gallese Ella Lloyd continuerà nella F1 Academy con McLaren e Rodin Motorsport, costruendo su una stagione d'esordio incredibilmente positiva in cui ha ottenuto il premio Rookie of the Year. Nativa del Gloucesgershire (Inghilterra) l'ex kartista Ella Stevens rappresenterà anche il team in F1 Academy con Rodin Motorsport, guidando la McLaren Oxagon della F1 Academy. Alla fine del 2025, il team ha annunciato di raddoppiare il suo impegno ad aprire le strade nel motorsport per le donne, aggiungendo una seconda vettura alla serie in collaborazione con NEOM. Dopo un programma di test di Formula 4 di successo nel 2025, il belga Dries Van Langendonck passerà formalmente alle monoposto, gareggiando nel Campionato Britannico di Formula 4 e nella Formula Winter Series con Rodin Motorsport. Lo spagnolo Christian Costoya passerà dal karting a un programma di Formula 4, gareggiando nel Campionato Italiano di Formula 4, nel Campionato Euro 4 e nel Campionato Medio Oriente di Formula 4 per la stagione 2026. Ella Häkkinen intraprenderà un intenso programma di test per monoposto in Formula 4 in preparazione della stagione 2027, mentre continua a svilupparsi nel nostro percorso.
Alessandro Alunni Bravi (Chief Business Affairs Officer di McLaren Racing)
"Il team è lieto di confermare la sua linea di programmazione di sviluppo piloti insieme ai programmi di gara e test per il 2026. In questo ambito, è fantastico per Leonardo assumere il ruolo di Pilota di Riserva per il McLaren Mastercard Formula 1 Team come parte del suo sviluppo con noi, con anche Pato O'Ward che continua in questo ruolo. Abbiamo selezionato un gruppo incredibilmente talentuoso di nove piloti, il che dimostra la salute del nostro repertorio di talenti. Siamo tutti entusiasti di vedere il loro sviluppo in questa stagione mentre creiamo piloti professionisti in tutti gli aspetti della corsa, progrediendo verso la Formula 1, l'IndyCar e la prossima partecipazione del team al Campionato Mondiale di Endurance".