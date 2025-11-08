Logo SportMediaset

Motorsport

Ferrari, così è troppo bello. Piloti e costruttori: il mondiale WEC è tuo!

La 499P domina la 8 Ore del Bahrain e regala a Maranello una doppia gioia: titolo mondiale costruttori e titolo piloti. Il Cavallino torna sul trono dell’endurance con Pierguidi, Giovinazzi e Calado dopo una stagione perfetta

di Redazione Drive Up
08 Nov 2025 - 20:14
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

La Ferrari conclude la stagione del FIA World Endurance Championship come in un sogno, vincendo nella spettacolare cornice della 8 Ore del Bahrain. Una gara impeccabile che consegna al Cavallino Rampante sia il titolo mondiale costruttori che quello piloti.
Una 499P da leggenda
La Hypercar di Maranello si è confermata una creatura nata per dominare. Potenza, efficienza e affidabilità: la 499P ha risposto a ogni sfida, trasformando le insidie del tracciato in un terreno di conquista. Il trio Ferrari (Pierguidi, Giovinazzi, Calado) ha gestito la corsa con una maturità da veterani. Sorpassi chirurgici, un ritmo costante e una strategia ai box semplicemente perfetta. Tutti gli ingredienti giusti per scrivere la parola finale su un mondiale indimenticabile.
Un ritorno che fa storia
Il rientro nella massima categoria dell’endurance è ambizione pura. Ferrari dimostra che la sua tradizione vincente non appartiene al passato, ma al presente e al futuro. Le. luci del Bahrain illuminano l’impresa. I trofei alzati verso il cielo, gli applausi, le lacrime: tutto racconta una squadra che ha ritrovato la propria essenza. Ferrari è campione del mondo WEC.

