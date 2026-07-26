ufficiale

F1, adesso è ufficiale: il GP del Bahrein verrà recuperato in Malesia

Ufficiale la data per il recupero del Gran Premio del Bahrein: si correrà a inizio ottobre 

26 Lug 2026 - 13:18
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
1 di 11
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

La Formula 1 e la Fia confermano che la Malesia ospiterà il Gran Premio di Formula 1 del Bahrein presso il Circuito Internazionale di Sepang dal 2 al 4 ottobre 2026, tra i Gran Premi dell'Azerbaigian e di Singapore. Lo riporta una nota di Formula 1 e Fia, secondo cui "l'evento, soggetto agli accordi finali e all'approvazione ufficiale, inclusa quella del Consiglio Mondiale del Motorsport, diventerà il Gran Premio di Formula 1 Gulf Air Bahrain in Malesia. Questo accordo, raggiunto tra la Formula 1, la FIA, il Governo del Bahrain e il Governo della Malesia, consente alla Formula 1 di preservare un Gran Premio che altrimenti non si sarebbe disputato. Il resto del calendario per il 2026 rimane invariato. Sepang, che ha fatto il suo debutto come sede di Formula 1 nel 1999, è uno dei circuiti più iconici e impegnativi della Formula 1, noto per i suoi tifosi appassionati, le gare emozionanti e il meteo imprevedibile".

Le parole di Domenicali

 Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato della Formula 1, ha dichiarato: "Siamo lieti di confermare che la Malesia ospiterà il Gran Premio del Bahrein nel 2026. Ancora una volta, questo sport ha dimostrato la sua capacità di adattarsi, trovare soluzioni e mantenere le promesse, regalando un momento emozionante a tutti gli appassionati". "Vorrei esprimere - ha aggiunto - i nostri sinceri ringraziamenti a Sua Maestà il Re Hamad bin Isa Al Khalifa, Re del Bahrein, a Sua Altezza Reale il Principe Salman bin Hamad Al Khalifa e a Sua Maestà il Sultano Ibrahim, Re della Malesia, nonché ai rispettivi governi per aver reso possibile questo straordinario risultato grazie alla loro lungimiranza, al loro impegno e alla loro azione risoluta". "Naturalmente, vorrei anche ringraziare il Presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem per la sua collaborazione e il suo sostegno durante l'intero processo. Ma soprattutto, questa è una notizia fantastica per i nostri tifosi. Potranno continuare a godersi un calendario di Formula 1 completo ed emozionante, vedendo al contempo il ritorno di questo sport in una sede straordinaria. La Malesia è un Paese incredibile e Sepang occupa un posto speciale nella storia della Formula 1. Offrirà una cornice spettacolare per le gare e un'esperienza indimenticabile per i tifosi presenti sul circuito e per chi seguirà l'evento in tutto il mondo", ha concluso Domenicali.

Leggi anche

Splendido Norris: sua la pole all'Hungaroring davanti a Leclerc. Penalizzati Hamilton e Antonelli, 5° e 7°

La gioia di Mohammed Ben Sulayem

 Anche Mohammed Ben Sulayem, presidente della FIA, ha commentato: "Sono incredibilmente orgoglioso della collaborazione che consentirà alla Malesia di ospitare il Gran Premio del Bahrein 2026 sull'iconico circuito di Sepang alla fine di quest'anno". "Nel corso di tutto questo processo, la FIA, Formula One Management e i nostri partner in Bahrein - ha aggiunto - hanno lavorato instancabilmente per valutare ogni possibilità, ponendo sempre al primo posto la sicurezza e il benessere delle scuderie, dei volontari, dei funzionari, dei nostri colleghi e dei tifosi". "La Malesia - ha detto ancora - occupa da tempo un posto importante nella storia della Formula 1 e il ritorno del Campionato a Sepang testimonia il nostro stretto rapporto con la Motorsports Association of Malaysia, il costante impegno del governo malese e la forza della cooperazione internazionale all'interno del nostro sport. I miei sinceri ringraziamenti a Sua Maestà il Re Hamad bin Isa Al Khalifa, Re del Regno del Bahrein, a Sua Maestà il Sultano Ibrahim, Re della Malesia, e a Sua Altezza Reale il Principe ereditario Salman bin Hamad Al Khalifa del Bahrein, per la loro lungimiranza e il loro sostegno nel rendere possibile tutto questo. Non vediamo l'ora di dare nuovamente il benvenuto alla comunità mondiale degli sport motoristici a Sepang". Salman bin Hamad Al Khalifa, Principe ereditario e primo ministro del Regno del Bahrein, ha dichiarato: "Con la benedizione di Sua Maestà il Re Hamad bin Isa Al Khalifa, Re del Bahrein, e di Sua Maestà il Sultano Ibrahim Ibni Sultan Iskandar, Re della Malesia, e sulla base delle strette relazioni fraterne tra i nostri due Paesi, sono orgoglioso di unirmi a Dato' Seri Anwar Ibrahim, Primo Ministro della Malesia, nell'annunciare che il Bahrein ospiterà il Gran Premio di Formula 1 presso il Circuito Internazionale di Sepang in Malesia, dal 2 al 4 ottobre 2026".

formula uno
gp bahrain
gp malesia

Ultimi video

01:18
Antonelli e Bezzecchi: scambio di messaggi tra i leader di Formula 1 e MotoGP

"Ciao Bez", "Ciao Kimi": Antonelli e Bezzecchi allo specchio

00:59
Kimi Antonelli, pole e festa per il papà

Kimi Antonelli, pole e festa per il papà

00:40
Hamilton scatenato sulla tavola

Hamilton scatenato sulla tavola

00:29
Kimi Antonelli a Federer: "Aiutami tu!"

Kimi Antonelli a Federer: "Aiutami tu!"

00:52
Sfida sulle minicar Lego

Sfida sulle minicar Lego

00:20
L'arrivo di Kimi Antonelli a Wimbledon

L'arrivo di Kimi Antonelli a Wimbledon

00:52
Povero Antonelli: preso a pistolettate di champagne nella festa per Russell

Povero Antonelli: preso a pistolettate di champagne nella festa per Russell

00:15
Sinner guarda le qualifiche del GP d'Austria

Sinner guarda le qualifiche del GP d'Austria

00:42
Antonelli-Kardashian, telenovela finita: asciugamano restituito

Antonelli-Kardashian, telenovela finita: asciugamano restituito

00:14
Hamilton con un nuovo look

Hamilton con un nuovo look

01:33
La calma di Antonelli

La calma di Antonelli

00:25
Ickx esalta Antonelli

Ickx esalta Antonelli

01:42
Tutti pazzi per Kimi

Tutti pazzi per Kimi

00:32
Antonelli: festa bagnata con il tuffo nel porto di Monte-Carlo

Antonelli: festa bagnata con il tuffo nel porto di Monte-Carlo

08:26
Kimi Antonelli e Bezzecchi in esclusiva

Antonelli e Bezzecchi in esclusiva

01:18
Antonelli e Bezzecchi: scambio di messaggi tra i leader di Formula 1 e MotoGP

"Ciao Bez", "Ciao Kimi": Antonelli e Bezzecchi allo specchio

I più visti di Formula 1

Splendido Norris: sua la pole all'Hungaroring davanti a Leclerc. Penalizzati Hamilton e Antonelli, 5° e 7°

L'ex manager scaricato porta in tribunale Antonelli: causa da milioni di euro

Dominio Ferrari nelle libere in Ungheria: Hamilton precede Leclerc. Antonelli 13°

Leclerc dolceamaro: vola nelle libere 1, ma poi rompe. Antonelli spettatore, Fornaroli fatica

È bagarre per la pole: Norris si prende le FP3 davanti a Hamilton e Antonelli

Norris si gode la pole: "Dura stare davanti alle Ferrari" | Hamilton amaro: "Eravamo i più veloci"

Notizie del giorno
Vedi tutti
16:01
Inter, la formazione ufficiale per l'amichevole contro il Karlsruher
15:55
Neymar, esultanza polemica sotto gli occhi di Leao: colpa del... poker
15:51
Vinicius Jr, disavventura in vacanza in Giamaica nel suo hotel di lusso
15:48
De Vries indovina la strategia e vince gara 2, classifica mondiale capovolta
15:36
Gonçalo Ramos si sposa in Portogallo aspettando il Milan