F1, adesso è ufficiale: il GP del Bahrein verrà recuperato in Malesia

Anche Mohammed Ben Sulayem, presidente della FIA, ha commentato: "Sono incredibilmente orgoglioso della collaborazione che consentirà alla Malesia di ospitare il Gran Premio del Bahrein 2026 sull'iconico circuito di Sepang alla fine di quest'anno". "Nel corso di tutto questo processo, la FIA, Formula One Management e i nostri partner in Bahrein - ha aggiunto - hanno lavorato instancabilmente per valutare ogni possibilità, ponendo sempre al primo posto la sicurezza e il benessere delle scuderie, dei volontari, dei funzionari, dei nostri colleghi e dei tifosi". "La Malesia - ha detto ancora - occupa da tempo un posto importante nella storia della Formula 1 e il ritorno del Campionato a Sepang testimonia il nostro stretto rapporto con la Motorsports Association of Malaysia, il costante impegno del governo malese e la forza della cooperazione internazionale all'interno del nostro sport. I miei sinceri ringraziamenti a Sua Maestà il Re Hamad bin Isa Al Khalifa, Re del Regno del Bahrein, a Sua Maestà il Sultano Ibrahim, Re della Malesia, e a Sua Altezza Reale il Principe ereditario Salman bin Hamad Al Khalifa del Bahrein, per la loro lungimiranza e il loro sostegno nel rendere possibile tutto questo. Non vediamo l'ora di dare nuovamente il benvenuto alla comunità mondiale degli sport motoristici a Sepang". Salman bin Hamad Al Khalifa, Principe ereditario e primo ministro del Regno del Bahrein, ha dichiarato: "Con la benedizione di Sua Maestà il Re Hamad bin Isa Al Khalifa, Re del Bahrein, e di Sua Maestà il Sultano Ibrahim Ibni Sultan Iskandar, Re della Malesia, e sulla base delle strette relazioni fraterne tra i nostri due Paesi, sono orgoglioso di unirmi a Dato' Seri Anwar Ibrahim, Primo Ministro della Malesia, nell'annunciare che il Bahrein ospiterà il Gran Premio di Formula 1 presso il Circuito Internazionale di Sepang in Malesia, dal 2 al 4 ottobre 2026".