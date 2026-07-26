Scherma, Mondiali: Di Veroli in finale per l'oro nella spada

26 Lug 2026 - 13:29
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Terza medaglia della rassegna iridata per gli azzurri Roma, 26 lug. (askanews) - La seconda giornata dei Mondiali di Hong Kong 2026 regala all'Italia la terza medaglia della rassegna. Davide Di Veroli si è qualificato per la finale per l'oro nella spada maschile individuale. Battuto in semifinale 15-13 il giapponese Masaru Yamada. Il 24enne romano delle Fiamme Oro ha costruito il suo percorso con una serie di prestazioni di alto livello. Dopo aver superato il marocchino Houssam Elkord (15-12) e il kazako Vadim Sharlaimov (15-13), negli ottavi ha eliminato il francese Alexandre Bardenet, rimontando nel finale e imponendosi 14-12. Ancora più spettacolare il quarto di finale contro il giapponese Ryu Matsumoto: sotto di quattro stoccate a 21 secondi dalla conclusione, Di Veroli ha completato una clamorosa rimonta, pareggiando i conti e trovando alla priorità la parata e risposta decisiva per il 14-13. 

Ultimi video

01:17
"Se fate a mazzate, vengo a salvarti": il messaggio da brividi del maestro Foglia a Picardi

"Se fate a mazzate, vengo a salvarti": il messaggio da brividi del maestro Foglia a Picardi

00:24
13 MCH BERRETTINI E PEGGY GOU IBIZA DC10 21/07 MCH

Berrettini scatenato a Ibiza in consolle con Peggy Gou

01:33
MCH CAMILLA MORONI BRONZO EUROPEI BOULDER MCH

Europei arrampicata: Camilla Moroni conquista il bronzo a Barcellona

01:05
DICH DOUALLA RECORD EUROPEO DICH

Doualla da record: "Ho fatto due volte i 100 metri per correre dalla mia famiglia"

01:02

Falcons-Saints, il Ringraziamento della NFL su Canale 20

00:38
actuffi

Un tuffo da 20 metri per omaggiare il "Salto della Fede" di Assassin's Creed

00:18

Shaq fa il dj in Belgio: show tra il pubblico

01:12
Verso Sinner-Djokovic: "La differenza è in questo numero: 300' in campo"

Verso Sinner-Djokovic: "La differenza è in questo numero: 300' in campo"

01:39
DICH CERVELLI (BASEBALL) DICH

Cervelli: "Il sangue italiano è un orgoglio"

00:26
hypersail

Ferrari Hypersail vuole ridefinire la navigazione oceanica in modo green

50:59
Titolo italiano pesi medi, Faraoni-Rossetti: match integrale

Titolo italiano pesi medi, Faraoni-Rossetti: match integrale

53:39
Titolo Ebu Silver pesi gallo, Forte-Picardi: match integrale

Titolo Ebu Silver pesi gallo, Forte-Picardi: match integrale

01:32
Picardi: "Felice di aver affrontato un campione"

Picardi: "Felice di aver affrontato un campione"

01:10
Forte: "Siamo riusciti a tenere la cinta"

Forte: "Siamo riusciti a tenere la cinta"

02:03
Picardi lotta come un leone, ma il colpo improvviso di Forte lo mette k.o.

Picardi lotta come un leone, ma il colpo improvviso di Forte lo mette k.o.

01:17
"Se fate a mazzate, vengo a salvarti": il messaggio da brividi del maestro Foglia a Picardi

"Se fate a mazzate, vengo a salvarti": il messaggio da brividi del maestro Foglia a Picardi

I più visti di Altri Sport

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

Il giro di Vingegaard

Il giro di Vingegaard

13 MCH BERRETTINI E PEGGY GOU IBIZA DC10 21/07 MCH

Berrettini scatenato a Ibiza in consolle con Peggy Gou

Conor McGregor contro Max Hollway

Conor McGregor, ritorno horror: si fa male dopo 69" | Piange anche Drake

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

Per Scardina "encefalogramma ottimo", a giorni atteso il risveglio

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
14:24
Scherma, Mondiali: Di Veroli argento nella spada, in finale si impone lo svizzero Malcotti
13:33
Italvolley, Velasco: "Orgoglioso delle ragazze, arriveremo bene all'Europeo"
13:29
Scherma, Mondiali: Di Veroli in finale per l'oro nella spada
12:32
Pallanuoto: Settebello di bronzo in Coppa del mondo, trofeo alla Grecia
11:12
Scherma: Mondiali, Di Veroli in semifinale nella spada