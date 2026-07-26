Italvolley, Velasco: "Orgoglioso delle ragazze, arriveremo bene all'Europeo"

26 Lug 2026 - 13:33
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"Sono felice per le ragazze perché era importante chiudere questa Nations League con un sorriso, al termine di 24 giorni trascorsi lontano da casa, necessari per via della situazione internazionale che al momento della partenza ci consigliava di restare in Asia dopo la tappa di Hong-Kong". Così il ct dell'Italia, Julio Velasco, commenta il successo sulla Cina che ha permesso alle azzurre di conquistare la medaglia di bronzo. "Sono molto orgoglioso del gruppo, e ieri dopo la sconfitta l'ho detto alle ragazze perché non hanno mai mollato e questo è la base solida su cui andremo a costruire la seconda parte di estate - ha proseguito il ct -. Ieri non abbiamo giocato benissimo, oggi invece abbiamo fatto molto meglio, certamente contro una squadra non del livello del Brasile. Ritengo che torniamo in Italia con un bilancio molto positivo e credo che per tanti motivi arriveremo all'Europeo in ottime condizioni". 

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