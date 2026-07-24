Formula 1: Hamilton il più veloce nelle seconde libere in Ungheria

È una Ferrari dominante quella del venerdì dell’Hungaroring in Ungheria, anche nella seconda sessione di prove libere la rossa di Maranello fa segnare i giri più veloci e un uno-due che fa ben sperare per la qualifica. Stavolta è però Lewis Hamilton a far segnare il miglior tempo, in 1’18’’729. Solido Leclerc secondo e staccato di +0.148, poi alle spalle dei due compagni di squadra si crea un po’ il vuoto: Norris e la sua McLaren sono terzi a +0.499, davanti a Verstappen (+0.692) e Russell (+0.933). Molto più staccato invece Andrea Kimi Antonelli, con la sua Mercedes che lo tradisce nei due tentativi lanciati per far segnare il tempo con gomma più soft. Il leader del Mondiale fa segnare il tredicesimo tempo (addirittura con gomma media), staccato di due secondi da Hamilton.