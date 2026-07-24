Formula 1: Hamilton il più veloce nelle seconde libere in Ungheria

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La Ferrari continua a dominare nelle prove libere del weekend di Formula 1 in Ungheria: dopo il primo tempo di Charles Leclerc nella prima sessione, è Lewis Hamilton il più veloce nella seconda. Il britannico chiude con il tempo di 1’18’’729, con il monegasco staccato soltanto di +0.148. Terzo Lando Norris su McLaren staccato di mezzo secondo, davanti a Verstappen e Russell. In difficoltà Antonelli, tredicesimo e con tanti errori commessi.
È una Ferrari dominante quella del venerdì dell’Hungaroring in Ungheria, anche nella seconda sessione di prove libere la rossa di Maranello fa segnare i giri più veloci e un uno-due che fa ben sperare per la qualifica. Stavolta è però Lewis Hamilton a far segnare il miglior tempo, in 1’18’’729. Solido Leclerc secondo e staccato di +0.148, poi alle spalle dei due compagni di squadra si crea un po’ il vuoto: Norris e la sua McLaren sono terzi a +0.499, davanti a Verstappen (+0.692) e Russell (+0.933). Molto più staccato invece Andrea Kimi Antonelli, con la sua Mercedes che lo tradisce nei due tentativi lanciati per far segnare il tempo con gomma più soft. Il leader del Mondiale fa segnare il tredicesimo tempo (addirittura con gomma media), staccato di due secondi da Hamilton.
Kimi può invece sorridere per quanto riguarda il passo gara: con gomma soft è suo il miglior passo, in 1’23’’ alto. Tempi simili per Leclerc, che però dopo alcuni passaggi ha alzato il suo ritmo. Per Hamilton invece simulazione con gomma media, con il passo leggermente più alto (1’24’’ e mezzo) probabilmente a causa della mescola differente. Il tanto traffico compromette tanti passaggi per i due ferraristi e per Verstappen, mentre Norris è estremamente solido e su buoni tempi. Da segnalare anche una leggerissima ripresa di Aston Martin (monoposto completamente rivoluzionata per questo Gran Premio), con Alonso che riesce a uscire dalle ultime due posizioni ed entrare nei primi venti (diciannovesimo).