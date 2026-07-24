F1, GP Ungheria: Leclerc svetta nelle prime libere, lontano Russell

Ferrari sogna la vittoria in Ungheria e i primi segnali che arrivano da Budapest e dall'Hungaroring sono ampiamente incoraggianti. Le prime prove libere vedono infatti svettare Charles Leclerc, che vola con la gomma rossa e stampa un ottimo tempo, chiudendo in 1.19.075 e rifilando ampi distacchi ai rivali. Il monegasco chiude però la sua sessione con un brivido, visto che deve parcheggiare la monoposto nei box per un problema tecnico a cinque minuti dal termine. La seconda posizione va a Max Verstappen, il più costante dei rivali, che sfiora però il mezzo secondo di ritardo (+0.484) e precede Lewis Hamilton. Quest'ultimo, che a differenza di Leclerc ha girato con la versione tradizionale dell'ala "Macarena" (Charles ha usato un prototipo), ha manifestato insoddisfazione per l'assetto e il cambio, ma è terzo a 543 millesimi.