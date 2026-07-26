Milan, tra poco la partenza direzione Australia: i convocati, ci sono Nkunku ed Estupinian

In questi minuti il Milan sta decollando dall'aeroporto di Malpensa con direzione Australia. I rossoneri svolgeranno la classica tournée: oltre ai convocati che vi riportiamo sotto, ecco quali calciatori e quando raggiungeranno Gabbia e compagni (qui il link).
PORTIERI: Bouyer, Pittarella, Terracciano P., Torriani
DIFENSORI: Athekame, Bartesaghi, Gabbia, Gila, Karaca, Odogu, Pavlović, Terracciano F., Tomori, Vladimirov, Estupinian
CENTROCAMPISTI: Comotto, Fofana, Loftus-Cheek, Musah, Ossola, Ricci, Vos
ATTACCANTI: Camarda, Chukwueze, Cissè A., Guernier, Kostić, Nkunku, Yahya Idrissi.