Milan, tra poco la partenza direzione Australia: i convocati, ci sono Nkunku ed Estupinian

26 Lug 2026 - 13:22
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In questi minuti il Milan sta decollando dall'aeroporto di Malpensa con direzione Australia. I rossoneri svolgeranno la classica tournée: oltre ai convocati che vi riportiamo sotto, ecco quali calciatori e quando raggiungeranno Gabbia e compagni (qui il link).

PORTIERI: Bouyer, Pittarella, Terracciano P., Torriani
DIFENSORI: Athekame, Bartesaghi, Gabbia, Gila, Karaca, Odogu, Pavlović, Terracciano F., Tomori, Vladimirov, Estupinian
CENTROCAMPISTI: Comotto, Fofana, Loftus-Cheek, Musah, Ossola, Ricci, Vos
ATTACCANTI: Camarda, Chukwueze, Cissè A., Guernier, Kostić, Nkunku, Yahya Idrissi.

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