Nations League, è bronzo per l'Italia: le azzurre di Velasco battono 3-1 la Cina

"Ieri una brutta sconfitta ma solo al tiebreak, questo va ricordato, peraltro contro il Brasile che è una delle squadre più forti del mondo. Ci sta perdere a questi livelli anche se sono felice di come oggi abbiamo reagito e vinto. Sono felice per le ragazze perché era importante chiudere questa VNL con un sorriso perché arriva al termine di 24 giorni trascorsi lontano da casa, fatto non semplice da gestire e che solitamente evito ma che si è reso necessario per via della situazione internazionale che al momento della nostra partenza ci consigliava di restare in Asia dopo la tappa di Hong-Kong. Di questo sono molto orgoglioso del gruppo, e ieri dopo la sconfitta l’ho detto alle ragazze perché non hanno mai mollato e questo è la base solida su cui andremo a costruire la seconda parte di estate. Non abbiamo giocato benissimo, lo sanno anche loro, ma non abbiamo mai mollato e questo è un aspetto che rivendico e che ho visto anche nella partita persa con il Brasile. Oggi invece abbiamo giocato meglio, certamente contro una squadra non del livello del Brasile, ma abbiamo fatto molto meglio. Si chiude la VNL e ritengo che torniamo in Italia con un bilancio molto positivo. Quattro giocatrici fondamentali hanno goduto di una vacanza più lunga senza considerare l’addio alla maglia azzurra di Monica De Gennaro. Eppure siamo riusciti a giocare al completo una tappa e le finali di questa VNL e questo in ottica europeo potrebbe risultare molto importante. Dobbiamo lavorare anche se oggi abbiamo intravisto dei miglioramenti individuali importanti ed incoraggianti mentre ad altre manca ancora il ritmo migliore. Dopo anni di grande stress era giusto concedere a queste ragazze un periodo extra di pausa ed il solo fatto che fossero qui con noi ad allenarsi e giocare mi lascia pensare che arriveremo all’Europeo in ottime condizioni".



Alessia Orro "Era difficile dopo la sconfitta di ieri ma non ho avuto mai dubbi circa la mentalità di questo gruppo e che saremmo ripartite più forti di prima. È sbagliato pensare che si possa sempre vincere, a maggior ragione dopo due anni come quelli che ci siamo lasciate alle spalle, la batosta prima o poi doveva arrivare. Detto questo, credo che sia da sottolineare come siamo riuscite a venire fuori, anche stasera, dai momenti difficili del match. Siamo rimaste focalizzate combattendo su ogni pallone. Sono davvero felice anche per l’apporto arrivato oggi da chi magari non è sempre in campo. Sono molto contenta che sia arrivata un’opportunità quantomai meritata che hanno saputo sfruttare nel migliore di modi".



Denise Meli "Bellissimo ed incredibile aver conquistato questa medaglia con una squadra così forte con delle compagne tanto eccezionali. Era importante dopo la sconfitta di ieri rialzarsi immediatamente e credo che lo abbiamo fatto alla grande. Sono felicissima di aver dato un piccolo contributo anche se dobbiamo subito pensare al futuro e a quello che ci attende da domani. Infine, voglio dedicare questo bronzo a mia nonna".