F1

F1 2026, secondo giorno di test a Barcellona: in pista Ferrari e Red Bull

Solo Leclerc, Hamilton, Verstappen e Hadjar hanno fatto registrare tempi nel secondo giorno di test

27 Gen 2026 - 18:23
videovideo

Il secondo giorno di test di Formula 1 in vista della stagione 2026 viene influenzato dalla pioggia: a Barcellona in mattinata soltanto Charles Leclerc e Max Verstappen sono scesi in pista. Dopo una prima fase molto breve di asciutto, il diluvio ha avuto la meglio: parecchi giri con gomme da bagnato per entrambi, con la situazione che si è ripetuta anche nel pomeriggio. Lewis Hamilton e Isack Hadjar sono stati protagonisti fino alle 18.00.

Il secondo giorno dei test di Formula 1 di Barcellona sono stati caratterizzati dalla pioggia. A Montmeló Ferrari e Red Bull sono state le uniche due scuderie a scendere in pista in questo martedì, con le altre case che hanno preferito rimandare considerando le condizioni meterologiche avverse (ogni squadra ha a disposizione tre giornate sulle cinque totali). In mattinata i protagonisti sono stati Charles Leclerc e Max Verstappen, gli unici a poter usufruire anche di un periodo di asciutto. Il monegasco sulla SF-26 ha fatto registrare il miglior tempo in 1’20'844, mentre l’olandese ha fermato il cronometro sull’1’19’’578 nel miglior giro realizzato. I due si sono poi concentrati sul programma con gomme da bagnato e intermedie, prima di concludere la sessione alle ore 13.00. Un’ora più tardi invece è toccato a Lewis Hamilton e Isack Hadjar (già brillante ieri), che hanno sostituito i loro compagni di squadra. I protagonisti della sessione pomeridiana sono stati leggermente più sfortunati rispetto a Leclerc e Verstappen, con la pioggia che ha accompagnato gran parte delle tre ore previste. Il francese della Red Bull e l’inglese della Ferrari sono comunque riusciti a registrare un discreto numero di giri completati (circa una sessantina per l’alfiere Ferrari, un po’ meno per il suo “avversario” di oggi), con i tempi migliori decisamente più alti rispetto a quelli della mattina: 1’31’’981 per Hadjar, 1’33’’455 per Hamilton. L’ex Racing Bulls è finito in ghiaia dopo le 17.00, provocando una bandiera rossa per incidente che di fatto ha posto fine alla sessione (salvo qualche giro finale per l’ex Mercedes). Attesi dunque per i prossimi giorni i debutti di tante scuderie, a partire dall’Aston Martin firmata Adrian Newey che desta molta curiosità.

f1
test
barcellona
montmelo

Ultimi video

00:23
Vesrtappen, ma cosa fai?

Verstappen, ma cosa fai?

00:14
Hamilton e Leclerc, che siparietto

Hamilton e Leclerc, che siparietto

01:31
La nuova Ferrari SF-26

La nuova Ferrari SF-26

01:55
Ferrari, parla Leclerc

Ferrari, la promessa di Leclerc ai tifosi

03:45
DICH LECLERC FERRARI DICH

Leclerc: "Dobbiamo portare la Ferrari dove merita"

01:36
MCH PRIMI GIRI FERRARI MCH

La Ferrari SF-26 ruggisce a Fiorano: primi giri con Hamilton

01:17
MCH FERRARI PER SITO 23/1 MCH

La Ferrari presenta la SF-26: livrea, dettagli e tutte le novità

00:29
Le nuove tute della Ferrari

Le nuove tute della Ferrari

00:59
MCH F1 PRESENTAZIONE HAAS MCH

F1, presentata la Haas VF-26

00:50
rb

Un aereo acrobatico toglie i veli alla Red Bull

00:29
racingbulls

Racing Bulls con livrea in total white e un tocco di blu

00:26
Leclerc, che scherzo a Russell

Leclerc, che scherzo a Russell

01:47
DICH VASSEUR FINE ANNO 19/12 DICH

Vasseur: "Focalizzati sul 2026: la nuova Ferrari sarà presentata il 23 gennaio"

00:18
Lando in love

Lando in love: che baci con la fidanzata

00:15
Leclerc e Hamilton, ma che fate?

Leclerc e Hamilton, ma che fate?

00:23
Vesrtappen, ma cosa fai?

Verstappen, ma cosa fai?

I più visti di Formula 1

Schumacher, importanti novità sulle condizioni di salute: Michael non è più a letto

Al via a Barcellona i primi test invernali: Ferrari, Aston Martin e McLaren gireranno solo da martedì

La nuova Ferrari SF-26

La nuova Ferrari SF-26

Laila ha visto Schumacher: come mai Lady Sinner conosce le condizioni dell'ex pilota

Ecco la Ferrari SF-26, subito in pista a Fiorano con Hamilton

Red Bull e Mercedes brillano a Barcellona, martedì debuttano Ferrari e McLaren

Notizie del giorno
Vedi tutti
18:46
Spalletti: "Per vincere dovremo essere più squadra di loro, giocherà Openda"
Luciano Spalletti
18:42
Spalletti, la prima risposta a Conte arriva su Instagram. Poi: "Pensavo fosse l'IA, non sono temi da Champions"
18:30
Lazio: ufficiale Daniel Maldini, subito a disposizione di Sarri
18:30
Genoa, rinforzo a centrocampo: dal Portogallo arriva Amorim
18:30
Volley, Champions League femminile: Scandicci in trasferta in Romania