Tammy Abraham torna all'Aston Villa: è ufficiale

27 Gen 2026 - 19:32
© avfc.co.uk

© avfc.co.uk

L'Aston Villa "è lieta di annunciare l'ingaggio di Tammy Abraham a titolo definitivo. Il nazionale inglese è arrivato al Villa dal Besiktas.

Abraham è stato parte integrante della squadra del Villa che ha conquistato la promozione in Premier League nel 2018/19, segnando 25 gol in campionato e trasformando il rigore decisivo nella vittoria ai rigori contro il West Bromwich Albion che ha portato il club alla finale dei play-off a Wembley. Le sue imprese da realizzatore in quella stagione lo hanno portato a diventare il primo giocatore del Villa dai tempi di Andy Gray nel 1976/77 a segnare 25 gol in una sola stagione. Dopo aver lasciato il Villa Park, ha vinto la UEFA Champions League con il Chelsea prima di aiutare l'AS Roma a sollevare la UEFA Europa Conference League. Bentornato, Tammy!". 

Ultimi video

01:10
Accomando: "Inter, Perisic si avvicina. Ma c'è una condizione…"

Accomando: "Inter, Perisic si avvicina. Ma c'è una condizione…"

01:31
Mercato, Napoli-Giovane: spunta una novità

Mercato, Napoli-Giovane: spunta una novità

00:54
Il Milan ha scelto il nuovo difensore: i dettagli

Il Milan ha scelto il nuovo difensore: i dettagli

01:14
Juve, spunta l'idea di un clamoroso ritorno

Juve, spunta l'idea di un clamoroso ritorno

00:50
Raimondi: "Juve, due grandi nomi per l'attacco"

Raimondi: "Juve, due grandi nomi per l'attacco"

00:30
Raimondi: "Napoli, si pensa a un grande ex, ma ci sono altre piste"

Raimondi: "Napoli, si pensa a un grande ex, ma ci sono altre piste"

00:34
Raimondi: "Lazio, arriva Maldini. La Roma vuole un altro attaccante"

Raimondi: "Lazio, arriva Maldini. La Roma vuole un altro attaccante"

01:17
Raimondi: "En-Nesyri, la Juve ha perso la pazienza, ma vuole una punta"

Raimondi: "En-Nesyri, la Juve ha perso la pazienza, ma vuole una punta"

00:28
Raimondi: "Milan su un difensore top della Serie A"

Raimondi: "Milan su un difensore top della Serie A"

00:34
Calciomercato live

Calciomercato live

00:45
Calciomercato live

Calciomercato: le ultimissime di giornata

01:13
Juve, Napoli e Inter

Il mercato di Juve, Napoli e Inter

00:26
Accomando: "Romagnoli va in Qatar, ma c'è un patto con Sarri e i tifosi della Lazio"

Accomando: "Romagnoli va in Qatar, ma c'è un patto con Sarri e i tifosi della Lazio"

01:37
Accomando: "Milan-Maignan, rinnovo vicino. Roma in pressing su Zirkzee"

Accomando: "Milan-Maignan, rinnovo vicino. Roma in pressing su Zirkzee"

01:27
Accomando: "Fatta per Giovane al Napoli. La Juve aspetta En-Nesyri"

Accomando: "Fatta per Giovane al Napoli. La Juve aspetta En-Nesyri"

01:10
Accomando: "Inter, Perisic si avvicina. Ma c'è una condizione…"

Accomando: "Inter, Perisic si avvicina. Ma c'è una condizione…"

I più visti di Mercato

Raimondi: "Milan su un difensore top della Serie A"

Raimondi: "Milan su un difensore top della Serie A"

Raimondi: "Juve, due grandi nomi per l'attacco"

Raimondi: "Juve, due grandi nomi per l'attacco"

Il Milan riflette sul colpo in difesa: idea Dragusin. Ma tutto dipende dal futuro di Loftus-Cheek

Juve, Napoli e Inter

Il mercato di Juve, Napoli e Inter

Accomando: "Milan-Maignan, rinnovo vicino. Roma in pressing su Zirkzee"

Accomando: "Milan-Maignan, rinnovo vicino. Roma in pressing su Zirkzee"

Calciomercato live

Calciomercato live

Mercato ora per ora
Vedi tutti
20:33
Nuova avventura per Cragno: il portiere riparte dal Sudtirol
20:21
Pjanic annuncia l'addio al calcio: "Il campo è stato il mio pianoforte"
19:32
Tammy Abraham torna all'Aston Villa: è ufficiale
19:28
Doppio colpo per il Parma: presi Nicolussi Caviglia e Carboni
19:03
Lazio: ufficiale Daniel Maldini