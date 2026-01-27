Flick verso Barcellona-Copenaghen: "Concentrati solo su noi stessi"

Avendo bisogno di una vittoria e di diversi gol per guadagnarsi un posto automatico tra le prime otto della Champions League, l'allenatore Hansi Flick sa che il Barcellona dovrà dare il massimo contro il Copenaghen mercoledì. Il Barcellona è nono in vista dell'ultimo turno di partite della fase a gironi, con gli stessi 13 punti di altre sette squadre, tra cui il Chelsea all'ottavo posto, il Newcastle al settimo e il Paris Saint-Germain al sesto. "Ci concentriamo solo su noi stessi e su ciò che è nelle nostre mani", ha detto Flick martedì. "È un buon modo di affrontare la situazione. Sarà una partita dura contro il Copenaghen, che ha anche molto in palio. Non dovremmo mai cercare scuse. Questa è la nostra filosofia... abbiamo fiducia nel nostro stile, nel nostro modo di giocare, e questa è la Champions League. Dovremo mostrare il nostro massimo livello", ha aggiunto. La differenza reti sarà probabilmente decisiva per le squadre che finiranno a pari punti. "Dobbiamo procedere passo dopo passo", ha detto Flick. "Dobbiamo giocare questa partita rispettando il Copenaghen, perché hanno una squadra fantastica. Dovremo difenderci molto bene, cercare di mantenere la porta inviolata e segnare gol per vincere. Siamo molto fiduciosi e spero che possiamo vincere e qualificarci al turno successivo. La cosa più importante è fare un buon lavoro e giocare al massimo livello", ha detto.