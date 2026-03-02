Sei Nazioni, trofeo distrutto e bruciato dalle fiamme dopo un incidente d'auto
Coinvolta la macchina degli organizzatori, senza feriti, due settimane fa a Dublino. Pronta una copia per l'edizione attuale, nuovo trofeo dal 2027
© X
Il trofeo del Sei Nazioni di rugby è stato danneggiato in un incidente d'auto che ha coinvolto il veicolo che lo trasportava e nell'incendio che ne è scaturito è rimasto bruciato con danni irreparabili. Nessun ferito a seguito dell'accaduto, ma gli organizzatori dello storico torneo hanno spiegato che la coppa dovrà essere sostituita con una copia per l'edizione in corso.
L'incidente è avvenuto due settimane fa a Limerick, vicino a Dublino, durante il trasporto del trofeo per esporlo durante una partita. Il trofeo fu creato nel 2015 per "rispettare l'evoluzione del torneo" e costituito in buona parte d'argento. L'organizzazione del Sei Nazioni ha rilasciato un comunicato spiegando che "un nuovo trofeo sarà costruito con lo stesso design dell'originale e con materiali recuperati dal trofeo andato bruciato, per fare in modo che la storia sia trasferita alla nuova creazione".
Per costruire il trofeo, spiega sempre l'organizzazione del Sei Nazioni, "ci vorranno circa 365 ore di lavoro artigianale" e sarà pronto per l'edizione 2027.
© italyphotopress
Per quanto riguarda il Sei Nazioni 2026, l'Italia, dopo la vittoria sulla Scozia e le sconfitte contro Irlanda e Francia (capolista con 3 vittorie in altrettante partite), affronterà l'Inghilterra allo stadio Olimpico sabato 7 marzo.