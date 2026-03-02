Sei Nazioni, trofeo distrutto e bruciato dalle fiamme dopo un incidente d'auto

L'incidente è avvenuto due settimane fa a Limerick, vicino a Dublino, durante il trasporto del trofeo per esporlo durante una partita. Il trofeo fu creato nel 2015 per "rispettare l'evoluzione del torneo" e costituito in buona parte d'argento. L'organizzazione del Sei Nazioni ha rilasciato un comunicato spiegando che "un nuovo trofeo sarà costruito con lo stesso design dell'originale e con materiali recuperati dal trofeo andato bruciato, per fare in modo che la storia sia trasferita alla nuova creazione".