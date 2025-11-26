Aston Martin promuove Newey: dal 2026 sarà il nuovo team principal

Le immagini del GP di Las Vegas
L'ex ingegnere della Red Bull prende il posto di Andy Cowell: guiderà il team tecnico, non solo in fabbrica
Colpo di scena nel paddock della F1: Adrian Newey è stato nominato nuovo team principal dell'Aston Martin prendendo il posto di Andy Cowell. A partire dal 2026, infatti, l'ex ingegnere che ha fatto le fortune della Red Bull, coordinerà le operazioni in pista e non si occuperà soltanto del lavoro in fabbrica. Scartata, quindi, l’ipotesi Chris Horner. Cowell verrà spostato nel nuovo ruolo di chief strategy officer e riporterà direttamente a papà Stroll dopo un anno da team principal e ceo, mettendo a frutto la sua esperienza unica per contribuire a ottimizzare la partnership tecnica tra il Team, Honda, Aramco e Valvoline.
"Questi cambiamenti strategici sono pensati per garantire che il team dirigenziale sia ben preparato a sfruttare i propri punti di forza collettivi nel 2026. La stagione 2026 porta con sé i più grandi cambiamenti in Formula 1 dell'ultima generazione, con nuovi regolamenti tecnici e un team aggiuntivo in griglia. Per sfruttare questa opportunità, l'Aston Martin Aramco Formula One Team annuncia cambiamenti nella sua struttura dirigenziale pensati per garantire che la squadra sia ben preparata a sfruttare i propri punti di forza collettivi nel 2026", si legge nella nota del team.
Newey, 66 anni, ha lasciato la Red Bull nel 2024 per unirsi ad Aston Martin. Considerato il miglior ingegnere della sua generazione, ha visto le auto da lui progettate vincere 12 Mondiali costruttori fino ad oggi, guidate da piloti come Alain Prost, Sebastian Vettel e Max Verstappen, tra gli altri. Cowell diventerà responsabile della strategia, supervisionando in particolare i rapporti con Honda, che diventerà il fornitore di motori del team britannico la prossima stagione, succedendo alla Mercedes. I risultati di Aston Martin sono stati deludenti quest'anno, ma l'attuale vettura non è stata progettata da Newey, che ha iniziato a lavorare per il suo nuovo marchio solo lo scorso marzo.
Le parole di Newey
“Negli ultimi nove mesi ho visto grandi talenti individuali all’interno del nostro team. Non vedo l’ora di assumere questo ulteriore ruolo mentre ci poniamo nella posizione migliore possibile per competere nel 2026, dove affronteremo una situazione completamente nuova, unita alla notevole sfida rappresentata dalle nuove normative. Il nuovo ruolo di Andy, incentrato sull’integrazione della nuova power unit con i nostri tre partner chiave, sarà fondamentale in questo percorso“.
Le parole di Cowell
“Dopo aver implementato i cambiamenti strutturali necessari per la transizione verso un team completo e aver gettato le basi per Adrian e l’organizzazione in generale, è il momento giusto per me di assumere un ruolo diverso come Chief Strategy Officer. In questo ruolo, contribuirò a ottimizzare la partnership con Honda, Aramco e Valvoline e a garantire la perfetta integrazione della nuova power unit, del carburante e del telaio del team“.
Le parole di Stroll
“Andy è stato un leader eccezionale quest’anno. “Si è concentrato sulla creazione di un team di livello mondiale e sul far sì che i suoi membri lavorassero bene insieme, oltre a promuovere una cultura che rimette la vettura al centro. Questo cambio di leadership è una decisione reciproca che abbiamo preso nell’interesse del team. Siamo tutti ansiosi di continuare a lavorare con lui nella sua nuova veste di Chief Strategy Officer. Sono anche lieto che Adrian assumerà il ruolo di team principal, che gli consentirà di sfruttare appieno la sua creatività e competenza tecnica. Entrambi questi cambiamenti garantiranno al team di essere nella posizione migliore per sfruttare al massimo i propri punti di forza“.
