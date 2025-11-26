Aston Martin promuove Newey: dal 2026 sarà il nuovo team principal

Le parole di Stroll

“Andy è stato un leader eccezionale quest’anno. “Si è concentrato sulla creazione di un team di livello mondiale e sul far sì che i suoi membri lavorassero bene insieme, oltre a promuovere una cultura che rimette la vettura al centro. Questo cambio di leadership è una decisione reciproca che abbiamo preso nell’interesse del team. Siamo tutti ansiosi di continuare a lavorare con lui nella sua nuova veste di Chief Strategy Officer. Sono anche lieto che Adrian assumerà il ruolo di team principal, che gli consentirà di sfruttare appieno la sua creatività e competenza tecnica. Entrambi questi cambiamenti garantiranno al team di essere nella posizione migliore per sfruttare al massimo i propri punti di forza“.