Mercato

Atalanta, Maldini può salutare a gennaio

26 Nov 2025 - 19:36
© Getty Images

© Getty Images

Tempo di riflessioni in casa Atalanta, che valuta la situazione di alcuni suoi tesserati tra cui il giovane Daniel Maldini. Il giocatore, acquistato dal Monza per 13 milioni, non ha ancora inciso e quest'anno non è riuscito a trovare la via del gol. A Bergamo valutano la cessione, almeno in prestito, e ci sarebbero due squadre su tutte interessate. La Lazio di Sarri e la Fiorentina potrebbero avanzare delle offerte e tentare un colpo low cost che, in un mercato povero di occasioni come quello di gennaio, potrebbe far comodo ed essere utile anche allo stesso Maldini per ritrovare continuità. 

