Tempesta nel deserto: Ferrari e Mercedes "arbitre" del Mondiale?

Perché se è vero che Losail è sulla carta una pista McLaren, nel breve albo d'oro del Gran Premio del Qatar a fare la voce grossa è fin qui stato Verstappen, che si è preso la vittoria delle due più recenti edizioni, lasciando al team papaya le briciole, nel senso del successo nel formato Sprint: un anno fa McLaren siglò una doppietta con Oscar Piastri e Lando Norris, mentre nel 2023 era stato il solito Verstappen ad impedire l'uno-due degli arancioni, chiudendo secondo alle spalle dell'australiano e davanti all'attuale capofila della classifica. A Losail poi l'olandese vanta anche il secondo posto nell'edizione in augurale del 2021 (nel 2002 non si corse per la concomitanza con i Mondiali di calcio nello stesso Qatar) dietro al vincitore Lewis Hamilton su Mercedes (e podio completato da Fernando Alonso con la Alpine).