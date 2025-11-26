Superbike, Locatelli il più veloce nei test di Jerez

C'è Andrea Locatelli davanti a tutti nella prima giornata di test della Superbike a Jerez. Il bergamasco della Yamaha ha chiuso con il miglior tempo di 1'38"641. Tanta curiosità per i debuttanti e i cambi di moto. Xavi Vierge, alla prima uscita con la Yamaha, è stato quarto. La nuova coppia della Bmw composta da Danilo Petrucci e Miguel Oliveira ha ottenuto il sesto e ottavo tempo, divisa dal rookie Stefano Manzi (Yamaha). Più indietro i neo piloti Honda, Jake Dixon e Somkiat Chantra, nono e undicesimo. Tra di loro si sono infilati, però, alcuni collaudatori come van der Mark. Tra gli assenti, il team Ducati ufficiale.