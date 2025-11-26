Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Superbike, Locatelli il più veloce nei test di Jerez

26 Nov 2025 - 19:32
© Ufficio Stampa Superbike

© Ufficio Stampa Superbike

C'è Andrea Locatelli davanti a tutti nella prima giornata di test della Superbike a Jerez. Il bergamasco della Yamaha ha chiuso con il miglior tempo di 1'38"641. Tanta curiosità per i debuttanti e i cambi di moto. Xavi Vierge, alla prima uscita con la Yamaha, è stato quarto. La nuova coppia della Bmw composta da Danilo Petrucci e Miguel Oliveira ha ottenuto il sesto e ottavo tempo, divisa dal rookie Stefano Manzi (Yamaha). Più indietro i neo piloti Honda, Jake Dixon e Somkiat Chantra, nono e undicesimo. Tra di loro si sono infilati, però, alcuni collaudatori come van der Mark. Tra gli assenti, il team Ducati ufficiale.

Ultimi video

01:33
DICH COCCIARETTO PRE DAVIS DICH

Cocciaretto: "Quando giochiamo per l'Italia ci trasformiamo"

00:33
MCH FRANCOBOLLI LUNA ROSSA MCH

Luna Rossa, il francobollo e l'annullo celebrativo

00:49
MCH FEDERICA BRIGNONE A CERVINIA MCH

Il ritorno di Federica Brignone sulla neve

00:29
Fiaccola olimpica accesa

Fiaccola olimpica accesa

00:31
MCH ACCENSIONE FIACCOLA MCH

Milano-Cortina, l'accensione della fiamma olimpica

01:21
TANIA CAGNOTTO PER GIORNATA VIOLENZA DONNA 25/11 MCH

Tania Cagnotto per la giornata contro la violenza sulle donne

01:44
Volley, festa per Trento

Volley, festa per Trento

00:43
MCH COBOLLI CAMPIONI DEL MONDO MCH

Cobolli: "Campioni del mondo"

01:17
DICH VAVASSORI BOLELLI POST COPPA DAVIS DICH

Vavassori: "Sul 3-0 siamo andati a riscaldarci, invece…"

03:46
DICH COBOLLI POST COPPA DAVIS DICH

Cobolli: "Un sogno realizzato. Ma tutto grazie al gruppo"

01:56
DICH VOLANDRI POST COPPA DAVIS DICH

Volandri: "Ho versato qualche lacrime in più per questa Davis"

01:40
DICH SONEGO POST COPPA DAVIS DICH

Sonego: "È la forza del nostro gruppo"

03:15
DICH BERRETTINI POST DAVIS BOLOGNA DICH

Berrettini: "Mi ci vorrà tempo per capire che cosa abbiamo combinato"

00:37
MCH DAVIS SI ROMPE LA COPPA MCH

Troppo entusiasmo e la Davis si rompe...

01:10
MCH ITALIA ALZA COPPA DAVIS MCH

L'Italia alza al cielo di Bologna la Coppa Davis

01:33
DICH COCCIARETTO PRE DAVIS DICH

Cocciaretto: "Quando giochiamo per l'Italia ci trasformiamo"

I più visti di Altri Sport

MCH DAVIS SI ROMPE LA COPPA MCH

Troppo entusiasmo e la Davis si rompe...

DICH COBOLLI POST COPPA DAVIS DICH

Cobolli: "Un sogno realizzato. Ma tutto grazie al gruppo"

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

MCH COBOLLI CAMPIONI DEL MONDO MCH

Cobolli: "Campioni del mondo"

MCH ITALIA ALZA COPPA DAVIS MCH

L'Italia alza al cielo di Bologna la Coppa Davis

America's Cup, Luna Rossa attende ancora per l'iscrizione: possibili problemi con il budget cap

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
20:20
Sci alpino: Kilde conferma il ritorno in pista a Copper Mountain
20:19
Mediolanum Padel Cup a Como tra star internazionali e azzurri, giovedì è il big match
19:32
Superbike, Locatelli il più veloce nei test di Jerez
18:56
Curling, Europei: Azzurre superano Danimarca e restano in corsa per semifinali
18:02
Short track, World Tour: dodici azzurri a Dordrecht per l'ultima tappa