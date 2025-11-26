Celtic, Wilfried Nancy in pole per la panchina

Il Celtic è vicino alla scelta del nuovo allenatore: dovrebbe essere il francese Wilfried Nancy . Dopo l'addio di Brendan Rodgers un mese fa, Martin O'Neill è subentrato come allenatore ad interim con Shaun Maloney come suo assistente.
Il leggendario manager 73enne dovrebbe lasciare la panchina del Celtic dopo la partita di Europa League contro il Feyenoord e la prossima trasferta all'Easter Road per affrontare l'Hibernian. Nancy dovrebbe assumere la guida della squadra per la prima volta nella partita casalinga della prossima settimana contro il Dundee, in grande crisi, al Celtic Park.