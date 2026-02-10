Aston Martin AMR26 punta tutto sul verde: Alonso: "Abbiamo fame di vittorie"

"Questo è un capitolo così entusiasmante per Aston Martin. Con Lawrence e Adrian abbiamo due delle persone più determinate e competitive che abbia mai incontrato a guidare la squadra. Gli ultimi anni non sono stati facili, ma abbiamo imparato molto, e quell'esperienza ti rende sempre più forte. Tutti in questa squadra condividono la stessa fame di essere competitivi e ho visto quanto impegno si sta facendo dietro le quinte per darci una macchina da sviluppare durante la stagione. Non vedo l'ora di scendere in pista e sviluppare la macchina in Bahrain questa settimana. Non vedo l'ora di spingere forte e aiutare a rendere Aston Martin più forte e competitiva."