Aston Martin AMR26 punta tutto sul verde: Alonso: "Abbiamo fame di vittorie"
Il team basato a Silverstone sfida apertamente le Big Four del Mondialedi Stefano Gatti
Il team Aston Martin Aramco Formula One ha ufficialmente lanciato la sua stagione con la presentazione della livrea 2026 a Ithra (King Abdulaziz Center for World Culture) a Dhahran, Arabia Saudita, in collaborazione con il partner titolare Aramco. Come parte del programma di lancio del team, è stata svelata una concept car con la livrea AMR26, con l'AMR26 prevista per i test pre-stagionali in Bahrain più avanti questa settimana. L'evento ha incluso un discorso del Presidente Esecutivo Lawrence Stroll, una sessione di domande e risposte con i partner di lavoro del team, un film eroico e una performance musicale di The World of Hans Zimmer, eseguita dal vivo dal violoncellista svizzero Judok Vuille.
La AMR26 segna un momento cruciale per il team con sede a Silverstone, essendo la prima Aston Martin modellata dalla filosofia di design di Adrian Newey e la prima supervisionata dal Chief Technical Officer Enrico Cardile, segnando una nuova era secondo i regolamenti della Formula Uno 2026. Rappresentando la revisione più significativa che lo sport abbia visto in una generazione - con nuove unità di potenza, regole aerodinamiche e carburanti sostenibili - la AMR26 è una chiara dichiarazione di intenti, il risultato di una serie di decisioni prese per design per creare un percorso verso competere al massimo livello e, in ultima analisi, per vincere.
Supportato da partnership con Honda, Aramco e Valvoline, il team entra in questa nuova era con una competenza di livello mondiale nell'integrazione delle unità di potenza, nei carburanti sostenibili e nei lubrificanti all'avanguardia. Per supportare questa visione, il team ha continuato a sviluppare il Campus Tecnologico AMR con nuove aggiunte, tra cui il tunnel AIR CoreWeave all'avanguardia e il nuovo simulatore messo in funzione lo scorso anno, garantendo così che il team disponga delle strutture e delle risorse necessarie per competere al massimo livello.
Lance Stroll e Fernando Alonso tornano nel 2026 per la quarta stagione consecutiva come coppia di piloti del team, garantendo continuità e formando la formazione più esperta in griglia con un totale di 614 gare di Formula Uno in totale. Jak Crawford assume anche il ruolo di terzo pilota, fungendo da pilota di riserva della squadra in tutte le gare di quest'anno dopo il secondo posto nel Campionato FIA di Formula 2 la scorsa stagione. Stoffel Vandoorne continua a supportare il programma simulatore del team, mentre Pedro de la Rosa combina il ruolo di ambasciatore con i compiti mediatici come rappresentante del team. Jenson Button e Jessica Hawkins completano la squadra piloti del team come ambasciatori, con Mathilda Paatz che rappresenta la squadra nella F1 Academy. La AMR26 ha debuttato in pista come parte del più ampio programma di pre-stagione della squadra a Barcellona alla fine di gennaio. La squadra continua a testare i preparativi in Bahrain nelle prossime due settimane, in vista della gara inaugurale del Campionato Mondiale FIA di Formula Uno 2026 a Melbourne.
Fernando Alonso
"Questo è un capitolo così entusiasmante per Aston Martin. Con Lawrence e Adrian abbiamo due delle persone più determinate e competitive che abbia mai incontrato a guidare la squadra. Gli ultimi anni non sono stati facili, ma abbiamo imparato molto, e quell'esperienza ti rende sempre più forte. Tutti in questa squadra condividono la stessa fame di essere competitivi e ho visto quanto impegno si sta facendo dietro le quinte per darci una macchina da sviluppare durante la stagione. Non vedo l'ora di scendere in pista e sviluppare la macchina in Bahrain questa settimana. Non vedo l'ora di spingere forte e aiutare a rendere Aston Martin più forte e competitiva."
Lance Stroll
"La AMR26 è la prima auto uscita dal nostro campus completato e la prima come squadra ufficiale con Honda, quindi è un grande momento per il team. Il regolamento 2026 rappresenta un grande cambiamento e una vera sfida per tutte le squadre, quindi ora si tratta di costruire la nostra comprensione della vettura con l'obiettivo di continuare a portare miglioramenti durante tutta la stagione. È fantastico lavorare con Adrian Newey e così tante persone di talento di Aston Martin che stanno davvero impegnandosi per realizzare questo progetto. Il prossimo passo sarà il test in Bahrain, dove raccoglieremo quante più informazioni possibili prima del primo turno a Melbourne. Dovrebbe essere un anno emozionante per i tifosi."
Lawrence Stroll (Presidente Esecutivo)
"La AMR26 rappresenta un passo decisivo per Aston Martin Aramco mentre entriamo nella nuova era della Formula Uno nel 2026. Questi regolamenti segnano il più grande reset che lo sport abbia visto da una generazione, e ci stiamo avvicinando con una chiara ambizione: costruire una squadra capace di vincere. Ogni mossa che facciamo è volutamente ponderata, deliberata e pensata per la direzione che vogliamo. Quest'anno segna anche la nostra prima stagione come squadra ufficiale, supportata da partner di livello mondiale tra cui Honda, Aramco e Valvoline. Con il Campus Tecnologico AMR ora completato, abbiamo le persone, le strutture e gli investimenti a lungo termine necessari per competere con i migliori. Oggi è un altro traguardo importante in quel percorso."
Adrian Newey (Managing Technical Partner e Team Principal)
"Il 2026 è un momento raro in Formula Uno perché, per la prima volta, i regolamenti su telaio e unità motrice sono cambiati insieme. Con regolamenti completamente nuovi, la filosofia migliore non è mai immediatamente evidente e la tua comprensione evolve man mano che l'auto si sviluppa. Con la AMR26 abbiamo adottato un approccio olistico: non si tratta di un componente distintivo, ma di come funziona il pacchetto completo insieme. L'attenzione è stata su solidi fondamentali, potenziale di sviluppo e una vettura da cui Lance e Fernando possano sperare di estrarre prestazioni in modo costante."