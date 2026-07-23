Formula 1, Hamilton: "Ferrari favorita a Budapest? La Mercedes è la più veloce"

"Direi che la Ferrari non è cambiata molto rispetto a Monaco. Ci sono piccoli dettagli, ma la vettura è simile a quella di Monaco". In vista del Gran Premio d'Ungheria, dove sulla carta la Ferrari sarebbe favorita, Lewis Hamilton vola basso e considera i rivali della Mercedes ancora davanti: "Credo che, sebbene la Ferrari sia migliorata, la Mercedes rimanga la squadra da battere - ha aggiunto l'inglese della Ferrari -. Hanno vinto quasi tutte le gare e sono i più rapidi su ogni tipo di circuito, inclusi quelli che richiedono velocità di percorrenza elevata. Sono stati i più veloci a Monaco ed è lecito aspettarsi che lo siano anche questo fine settimana".