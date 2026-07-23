F1 UNGHERIA

Formula 1, Hamilton: "Ferrari favorita a Budapest? La Mercedes è la più veloce"

L'inglese della Ferrari: "Hanno vinto quasi tutte le gare e sono i più rapidi su ogni tipo di circuito"

23 Lug 2026 - 18:44
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© Getty Images

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"Direi che la Ferrari non è cambiata molto rispetto a Monaco. Ci sono piccoli dettagli, ma la vettura è simile a quella di Monaco". In vista del Gran Premio d'Ungheria, dove sulla carta la Ferrari sarebbe favorita, Lewis Hamilton vola basso e considera i rivali della Mercedes ancora davanti: "Credo che, sebbene la Ferrari sia migliorata, la Mercedes rimanga la squadra da battere - ha aggiunto l'inglese della Ferrari -. Hanno vinto quasi tutte le gare e sono i più rapidi su ogni tipo di circuito, inclusi quelli che richiedono velocità di percorrenza elevata. Sono stati i più veloci a Monaco ed è lecito aspettarsi che lo siano anche questo fine settimana".

Ai microfoni di Sky Sport ha parlato anche Charles Leclerc. Il monegasco si è concentrato sull'avvicinamento alla gara di domenica: "La preparazione non cambia, ci dobbiamo preparare al meglio. Con queste macchine il minimo dettaglio non messo al posto giusto può avere delle implicazioni molto grandi sul risultato finale; quindi, il nostro focus è proprio sulla preparazione più che sul pensare dove ci potrebbe portare ciò che abbiamo fatto negli ultimi due weekend". 

Il pilota della Ferrari ha aggiunto: "L'approccio che abbiamo avuto ha funzionato bene su due circuiti che invece dovevano essere difficili sulla carta, mentre ara arriviamo su una pista un po' più positiva come Budapest. Però dobbiamo concretizzare. Detto tutto questo, io vado in pista con la motivazione di poter vincere". 

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