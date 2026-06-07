Antonelli fa cinquina a Montecarlo: Ferrari sul podio con Hamilton, ko con Leclerc

Kimi Antonelli allunga ancora in vetta al Mondiale centrando nel Gran Premio di Monaco la sua quinta affermazione consecutiva: un record dopo l'altro per il fenomenale pilota italiano della Mercedes che - scattato dalla inattesa pole position del sabato - domina per intero i settantotto giri di una sesta tappa iridata che si movimenta nel finale con due Safety Car e un'interruzione con la bandiera rossa al settantottesimo giro a causa delle precarie condizioni del manto stradale all'ultima curva prima del rettilineo dei box. La gara riparte a nove giri dal termine della distanza originale con due passaggi in regime di Safety Car e partenza dalla griglia. Antonelli allunga subito su Hamilton e mette al sicuro la vittoria.