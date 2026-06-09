Antonelli prenditutto, ma il vero record è la consapevolezza

La lista dei record ritoccati dal diciannovenne pilota emiliano (perderà lo status di teenager il prossimo 25 agosto) negli ultimi tre mesi è lunga e assortita e si estende a tutto lo scibile della Formula Uno, ed è sotto molti punti di vista un cantiere aperto: work in progress, insomma! Ciò che più conta però è che - numeri in continuo aggiornamento a parte - Kimi è entrato in una "bolla" vincente che lo ha proiettato in una nuova dimensione: quella di favorito nella corsa al titolo. I rischi connessi non sono più quelli di un giovane talento alle prese con l'impresa del secolo e lo mettono sullo stesso piano dei suoi colleghi più esperti e navigati: una sfida alla pari, con il vantaggio di un momento magico da prolungare e un bottino di punti che le mette al riparo dagli imprevisti del mestiere.