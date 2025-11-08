Logo SportMediaset

Formula 1
F1 BRASILE

Antonelli: "Gara divertente, ci è mancato qualcosa per superare Norris"

di Alberto Gasparri
08 Nov 2025 - 17:21
Andrea Kimi Antonelli è arrivato a un soffio dalla sua prima vittoria in F1, anche se solo in una Sprint. Alla fine, comunque, è arrivato un secondo posto che si aggiunge al podio di Montreal nella gara lunga. "È stata una gara divertente con condizioni complesse specialmente in partenza. Abbiamo cercato di mantenere la pressione alta su Lando, ci è mancato qualcosa. Il degrado era alto ed il vento era molto forte. È stata una bella gara. La fiducia c'è, ieri è stato davvero complicato completare il giro avendo commesso qualche errore. Speriamo di raggiungere oggi un risultato migliore", ha detto il bolognese della Mercedes.

Norris fa sua la Sprint Race e allunga nel Mondiale, alle spalle un super Antonelli

Una vittoria pesante, invece, per Lando Norris, soprattutto perché il suo primo rivale per il titolo, Oscar Piastri, non ha visto la bandiera a scacchi. "Una bella vittoria. Bella quanto dura. Sicuramente rende tutto più appagante. Kimi Antonelli mi ha messo sotto pressione fino al traguardo e non mi ha proprio reso la vita facile", ha detto l'inglese della McLaren. "Ho dovuto spingere fino all'ultimo metro perché ero nella condizione che chi era dietro di me ne aveva di più. Nel complesso ho avuto qualche problemino e spavento. Non solo, il degrado delle gomme non è andato come speravo. Dopo la bandiera rossa abbiamo cambiato gomme dalle medie alle soft. Credevo che le rosse fossero più prestazionali. Non è stato però così. Dovremo capire se per colpa delle gomme o perchè le Mercedes hanno fatto un grande lavoro", ha aggiunto.

