Antonelli: "Gara divertente, ci è mancato qualcosa per superare Norris"

Una vittoria pesante, invece, per Lando Norris, soprattutto perché il suo primo rivale per il titolo, Oscar Piastri, non ha visto la bandiera a scacchi. "Una bella vittoria. Bella quanto dura. Sicuramente rende tutto più appagante. Kimi Antonelli mi ha messo sotto pressione fino al traguardo e non mi ha proprio reso la vita facile", ha detto l'inglese della McLaren. "Ho dovuto spingere fino all'ultimo metro perché ero nella condizione che chi era dietro di me ne aveva di più. Nel complesso ho avuto qualche problemino e spavento. Non solo, il degrado delle gomme non è andato come speravo. Dopo la bandiera rossa abbiamo cambiato gomme dalle medie alle soft. Credevo che le rosse fossero più prestazionali. Non è stato però così. Dovremo capire se per colpa delle gomme o perchè le Mercedes hanno fatto un grande lavoro", ha aggiunto.