Antonelli meglio di Hamilton e Leclerc: contributo decisivo nella sfida Mercedes-Ferrari

Certo, 24 punti da Monza a Baku sono meno della metà di quelli totalizzati dal suo super efficace compagno di squadra (solo Verstappen ha fatto più punti di lui negli ultimi tre GP-Norris e Piastri sono dietro), ma AKA ha portato alla causa Mercedes un bottino più alo di quelli aggiunti allo score ferrarista da Charles Leclerc (22) e Lewis Hamilton (16). A sei tappe dalla fine del Mondiale la sfida tra le Frecce e la Scuderia è ancora aperta e - volendo vederla così - 24 dei 27 punti che dividono attualmente Mercedes e Ferrari (325 a 298) sono... quelli di Kimi, considerando che il rendimento di Russell nel corso della stagione è stato costante, mentre all'indomani del podio di Montreal e per cinque GP (da Spielberg a Zandvoort) Antonelli ha marcato un solo punto (in Ungheria). L'inerzia della sfida insomma è tutta dalla parte delle Frecce e il rendimento recente di Antonelli è una buona notizia per Toto Wolff e anche per i suoi estimatori. Avanti così, Kimi!