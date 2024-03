Alla scoperta di Oliver Bearman, il talento della Ferrari che sostituisce Sainz a Jeddah

IL PROFILO

Il pilota inglese classe 2005 al debutto in Formula 1 al posto dello spagnolo fermato dall'appendicite

© Getty Images L'appendicite ferma Carlos Sainz e a Jeddah sulla Ferrari lasciata vacante dal pilota spagnolo farà il suo debutto in Formula 1 Oliver Bearman: sulla sua monoposto il numero 38. Questa non è la prima esperienza del 18enne pilota inglese nella massima competizione automobilistica, avendo già partecipato a due sessioni di prove libere nel 2023, guidando la Haas VF-23 motorizzata Ferrari nei Gran Premi di Mexico City e Abu Dhabi. Bearman è il giovane talento più promettente della Ferrari Driver Academy e corre anche in Formula 2 con il team Prema: il suo compagno di scuderia è l'italiano Kimi Antonelli.

Nato a Chelmsford nel Regno Unito l'8 maggio 2005, Bearman è stato selezionato dalla Ferrari Driver Academy nel 2022. La sua carriera nel karting inizia all’età di 8 anni in una gara di club; il primo titolo arriva nel 2017 con la vittoria del Kartmasters British Grand Prix. La sua affermazione nel mondo del karting culmina nel 2019 con la vittoria a Valencia della Coppa del Mondo nella classe Junior X30, vinta anche nella sua serie europea e infine il campionato del mondo a Le Mans.

Nel 2020 arriva il passaggio alle monoposto con una full season in F4 tedesca e part time nella F4 italiana. Due podi e una vittoria in Germania, una vittoria e un podio in Italia, in entrambe le categorie con il team US2 Racing. Nel 2021 con il team Van Amersfoort diventa il primo pilota in assoluto a vincere entrambi i campionati nella stessa stagione.

Dopo aver vinto le Scouting World Finals della FDA entra a far parte della Academy Ferrari e firma così con Prema direttamente in Formula 3. Con 132 punti in classifica chiude la stagione al terzo posto finale. La stagione seguente il passaggio in F2, dove Bearman diventa l’unico pilota ad aver vinto tutte le gare del weekend e ad aver ottenuto in quello stesso fine settimana anche la Pole.

La passata stagione il primo assaggio di Formula 1 con la Haas, con cui ha partecipato a due sessioni di prove libere. Nel 2024 Bearman, oltre che partecipare al Mondiale di Formula 2, è stato nominato Reserve driver della Scuderia Ferrari e anche della Haas F1 Team.

