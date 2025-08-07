Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Formula 1
L'INTERVISTA

Vasseur: "Hamilton? Abbiamo sottovalutato la sfida che lo attendeva in Ferrari"

Il Team Principal della Ferrari ha parlato a Dazn Spagna raccontando anche il rapporto tra i due piloti della rossa 

07 Ago 2025 - 12:31
© Getty Images

© Getty Images

"Abbiamo sottovalutato la sfida che attendeva Lewis all'inizio della stagione. Ha trascorso 10 anni con la McLaren e altri 10 con la Mercedes. Diciamo che è stata una carriera ventennale nell'ambiente Mercedes, e cambiare tutto questo non è facile". Così il team principal della Ferrari Fred Vasseur in una intervista a Dazn Spagna, a proposito delle difficoltà di Lewis Hamilton in questa prima parte di stagione a Maranello. 

Leggi anche

Ecclestone: "Hamilton dovrebbe ritirarsi, al suo posto uno tra Hadjar e Bortoleto"

"Sia Lewis che io abbiamo sottovalutato cosa significasse quel cambiamento, dalla cultura alle persone", ha aggiunto. Nonostante la mancanza di risultati immediati, Vasseur ha sottolineato il coinvolgimento di Hamilton e il suo legame con Charles Leclerc, sottolineando il loro atteggiamento professionale in un anno ad alta pressione. "In questo tipo di stagione, quando ci sono così tante aspettative e poi si attraversa un periodo difficile, è molto facile arrendersi. Ma Leclerc non l'ha mai fatto. Si è sempre spinto al limite, supportando la squadra, e ha avuto un'ottima collaborazione con Lewis", ha dichiarato. "Voglio ancora vincere delle gare quest'anno", ha aggiunto. "Il progetto del 2026 è una sfida enorme e dobbiamo essere tutti sulla stessa lunghezza d'onda per gestirlo. Ma nel frattempo, dobbiamo sfruttare al meglio ciò che abbiamo", ha detto. La Ferrari "è il posto in cui ti esponi di più, ma se riesci a vincere in Formula 1, è fantastico... farlo con la Ferrari è particolarmente attraente. Questa sfida è incredibile", ha concluso.

ferrari
frederic vasseur
lewis hamilton

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

15:06
f125

Anche i circuiti a senso invertito in EA Sports F1 25

00:17
Hulkenberg fa la storia e la piccola figlia impazzisce

Hulkenberg fa la storia e la piccola figlia impazzisce

01:19
Antonelli diplomato

Antonelli, che traguardo: si è diplomato

00:37
rbroma

Una Red Bull da F1, una bici e il Colosseo: è showrun al Giro d'Italia

00:08
Carlos Sainz, che assist!

Carlos Sainz, che assist!

00:17
Leclerc svela il casco per il GP di Monaco

Leclerc svela il casco per il GP di Monaco

00:41
Che gita di classe! Kimi porta i suoi compagni di scuola in pista a Imola

Che gita di classe! Kimi porta i suoi compagni di scuola in pista a Imola

00:18
Kimi Antonelli non vede l'ora di scendere in pista a Imola

Kimi Antonelli non vede l'ora di scendere in pista a Imola

01:36

Leclerc e Hamilton costruiscono la loro SF-24... di mattoncini

03:52
Parata auto Lego F1 Miami

Da Leclerc a Verstappen: i piloti di Formula 1 guidano Lego a Miami

00:18
Hamilton show al Met Gala

Hamilton show al Met Gala

00:21
Hamilton e Leclerc mostrano i loro talenti calcistici

Hamilton e Leclerc mostrano il loro talento calcistico

00:08
Norris a Miami con un casco da...discoteca!

Norris a Miami con un casco da... discoteca!

01:38
31 anni senza Senna

31 anni senza Senna

00:22
Ferrari, svelata la livrea speciale per Miami

Ferrari, svelata la livrea speciale per Miami

15:06
f125

Anche i circuiti a senso invertito in EA Sports F1 25

I più visti di Formula 1

Leclerc, rabbia nei team radio: "Dovete ascoltarmi! Ora la macchina è inguidabile, così è frustrante"

Mi manda Fernando: Bortoleto come Antonelli o... meglio?

Wolff: "Antonelli? Con gli errori si diventa campione. Nel 2026 sogno sfida Mercedes-Ferrari"

Leclerc amaro: "Tutto questo è frustrante": Hamilton: "La mia stagione peggiore di sempre"

Compiti per le vacanze: Ferrari, agosto di riflessione dopo il flop di Budapest

McLaren, sarà sfida fratricida? "Da Piastri e Norris mi aspetto una battaglia leale"

Notizie del giorno
Vedi tutti
Yildiz
13:05
Pallone d'Oro: Yildiz tra i candidati come miglior Under 21
13:01
Volley, Mondiali U21 femminili: Italia batte 3-0 Repubblica Ceca all'esordio
13:01
Dal vivaio alla finale di Coppa: il Milan ricorda Enrico Lanzi
12:53
Pazza idea Insigne per sostituire Thauvin, l'Udinese pensa anche a Karlsson
12:43
Atalanta, no alla linea dura con Lookman: niente multe. L'Inter aspetta il prezzo e fissa un deadline