Topps celebra i 75 anni della F1 con una collezione speciale

La Formula 1 compie 75 anni e per festeggiare questo importante traguardo Topps - azienda leader del settore delle carte collezionabili – rende omaggio a questo sport e lancia F1 Turbo Attax Diamond Collection, ideata per celebrare la storia, la passione e i protagonisti che hanno trasformato questo sport in un'icona globale. Pensata per tutti gli appassionati di motori e collezionismo, questa nuova linea consente di rivivere ogni curva della storia di questo glorioso Campionato, dai sorpassi memorabili alle nuove promesse del futuro, passando per i momenti più emozionanti vissuti sui circuiti di tutto il mondo. E quale scenario migliore per scoprirla se non il Gran Premio d’Italia? Dal 5 al 7 settembre, nella Fanzone del Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2025 spiccherà l’area targata Topps, una tappa d’obbligo per collezionisti e appassionati di motori: è qui che tutti potranno scoprire centinaia di carte speciali e inedite in compagnia di esperti del settore. Durante il weekend del GP, l’esperienza F1 Turbo Attax si arricchisce con due attivazioni speciali in punti vendita strategici. Lo store Funside di Piazza Roma a Monza proporrà attività esclusive tra giochi, contest e vendita dei prodotti ufficiali, mentre il negozio Hamleys di Corso Vittorio Emanuele II a Milano per tutta la settimana presenterà vetrine interamente personalizzate a tema Formula 1 Turbo Attax 2025. E non è tutto: chi acquisterà i prodotti della linea nella settimana del Gran Premio riceverà in omaggio due Jumbo Card in edizione limitata e in un formato speciale – una dedicata a Fernando Alonso e una a Lewis Hamilton – realizzate appositamente per celebrare l’evento.