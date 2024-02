F1, anche Andrea Kimi Antonelli tra i candidati per il dopo Hamilton

© ipp

C'è anche un italiano tra i candidati a raccogliere lo scettro di Lewis Hamilton in Mercedes a partire dal 2025, quando il sette volte iridato lascerà il team britannico per vestire il rosso Ferrari: si tratta di Andrea Kimi Antonelli, dal 2019 nell'Academy di Brackley e pupillo di Toto Wolff. Il bolognese classe 2006 è reduce da un 2023, nel quale è riuscito a conquistare sia la Formula Regional del Medioriente, sia quella europea, e in questa stagione farà il suo esordio in F2 col team Prema, saltando di fatto il passaggio dalla F3.