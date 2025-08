Ferrari Driver Academy: Larsen e Maccagnani ney entry per il 2026

Alba Larsen non è del tutto sconosciuta per l’Academy: la ragazza di Roskilde ha infatti vinto a fine 2023 la quarta edizione del programma Girls on Track-Rising Star realizzato in collaborazione con la FIA Women in Motorsport Commission. Appena quattordicenne al momento del successo nella finale disputata a Fiorano, gli esperti della Scuderia Ferrari Driver Academy avevano deciso di monitorare il suo percorso nella stagione 2024 e di organizzare per lei incontri periodici nel quartier generale di Maranello. Alba ha debuttato in monoposto l’anno scorso disputando alcune gare nel campionato indiano di F.4 e quest’anno ha esordito in F.1 Academy, dove in otto gare ha centrato la zona punti in ben sette occasioni conquistando un quarto posto, quattro quinti, un settimo e un ottavo. Occupa la sesta posizione in campionato e questa brillante prima parte di campionato ha fatto decidere ai tecnici della Academy che i tempi sono maturi per iniziare il percorso insieme.