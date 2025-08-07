Ecclestone non ha dubbi: "Hamilton dovrebbe ritirarsi, al suo posto uno tra Hadjar e Bortoleto"

Secondo Ecclestone, la soluzione per Hamilton è solo una: pensare al ritiro. Scelta che viene motivata così: "È stanco, sta facendo questo lavoro da una vita. Deve resettarsi e fare qualcosa di totalmente diverso rispetto al motorsport. Magari non ci sta ancora pensando, anche se sarebbe stato opportuno iniziare a valutarlo tempo fa". Poi aggiunge: "Non è un imbroglione, ma si prenderebbe in giro da solo se dovesse continuare a correre. Dovrebbe smettere ora. Se fossi il suo manager, direi alla Ferrari: ‘C’è qualcuno in grado di sostituirlo? Lewis è pronto a farsi da parte’. Vorrei che il suo contratto fosse onorato, perché la scuderia lo ha preso con un obiettivo importante. Le cose, però, non stanno funzionando e quindi potrebbero accordarsi così". E conclude così: "Ha già vinto sette Mondiali, non c’è bisogno di prendersi ulteriori rischi. Non gli auguro nulla di male, ma non sta più lottando per il titolo. Non avrebbe senso rischiare di restare due anni a letto perché ha la schiena rotta o qualcos'altro di brutto".