Raikkonen: "Questa volta conosco la pista: punto a fare risultato"

NASCAR

Il finlandese guest star di uno dei prossimi appuntamenti del popolarissimo campionato nordamericano

© Getty Images Si avvicina per Kimi Raikkonen il momento di infilare di nuovo casco, tuta e guanti. Il campione del mondo del 2007 che ha lasciato la Formula Uno al termine del Mondiale di due anni fa, guiderà la Chevolet Camaro ZL1 Trackhouse Racing nel sesto appuntamento del campionato americano NASCAR sul Circuit Of The Americas di Austin il prossimo 26 marzo. Non un posto qualsiasi, visto che proprio sul COTA texano nel Iceman mise a segno con la Ferrari nell'autunno del 2018 l'ultima delle sue ventuno vittorie nel Mondiale.

© Getty Images

La Camaro che Kimi porterà in gara l'ultimo fine settimana di marzo sarà nuovamente dipinta nei colori del Project91, con una livrea diversa però (e decisamente più accattivante) di quella con la quale il "nostro" fece nel 2022 il suo debutto nella serie principale del sistema NASCAR a Watkins Glen. Di nuovo un tracciato stradale insomma, come si conviene all'esperienza dell'ex ferrarista che può vantare anche una presenza in due serie minori della galassia NASCAR - Xfinity e Truck Series nell'ormai lontano 2022 sul super-oval di Charlotte, all'epoca del suo primo ritiro dalla Formula Uno.

Sullo storico circuito dello Stato di New York (che ha ospitato l'ultimo GP USA quattro anni prima della sua nascita) l'ex pilota di McLaren, Ferrari ed Alfa Romeo esordì la scorsa estate con un ritiro per incidente a metà gara, dopo essere scattato dalla ventisettesima casella della griglia di partenza, correndo poi a lungo nella top ten. Insomma, un debutto non particolarmente brillante, per porre rimedio al quale Kimi punta su un fattore ben preciso:

“La prima esperienza nella NASCAR è stata fantastica. Certo, ho dovuto imparare molto in pochissimo tempo ma sono stati tutti molto collaborativi e la gara è stata una bella sfida. Stavolta correrò su una pista che conosco, quindi sarà tutto molto più semplice. Voglio divertirmi ma voglio anche ottenere il miglior risultato possibile".

© Project91 Twitter

