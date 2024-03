Formula 1, niente GP in Arabia Saudita per Sainz: deve operarsi di appendicite

f1 arabia

Il pilota spagnolo aveva accusato un malore nella giornata di mercoledì 6 marzo e ora dovrà essere operato per l'asportazione dell'appendice

Mercoledì le prime avvisaglie di malessere per Sainz, che aveva lasciato il paddock in anticipo nel giorno dedicato alle dichiarazioni per i media: il pilota "è tornato in albergo per riposarsi ed essere pronto per domani dopo un piccolo malore" aveva comunicato la stessa scuderia di Maranello sui suoi profili social. Ieri lo spagnolo aveva chiuso sesto le seconde prove libere dietro a Leclerc ma non stava bene per uno stato febbrile e per quelli che si pensava fossero disturbi gastrointestinali, fino alla notizia di oggi. La Ferrari spera di recuperare Sainz per il prossimo Gp in Australia del 28 marzo ma ovviamente la situazione sarà valutata giorno per giorno dopo l'operazione.

Vedi anche Formula 1 Alla scoperta di Oliver Bearman, il talento della Ferrari che sostituisce Sainz a Jeddah

Occhi puntati ora su Bearman, che nel 2021 vinse il campionato italiano e tedesco di Formula 4, diventando il primo pilota in assoluto a vincere entrambi i campionati nella stessa stagione. Nel 2022 venne selezionato dalla Ferrari Driver Academy. Secondo molti Bearman è destinato a diventare la prossima superstar britannica della F1 e, facendo il suo debutto con la Ferrari, ha l'occasione per mostrare le sue potenzialità.

IL POST DELLA FERRARI