WEC: a Imola vince Toyota, soltanto seconda Ferrari

Toyota trionfa a Imola. Il debutto della nuovissima TR010 non poteva essere più convincente: la Hypercar giapponese ha dimostrato una superiorità netta, combinando un passo gara fulmineo a una gestione tattica impeccabile. Grazie a un'astuta strategia durante le fasi di Virtual Safety Car, la vettura #8 ha preso il comando dopo le prime due ore, mantenendo salda la posizione fino al traguardo e piazzando anche la vettura gemella #7 sul terzo gradino del podio.

Ferrari rallentata dal traffico e dalle penalità

La Ferrari 499P ha accarezzato il sogno della vittoria casalinga partendo dalla pole con la #51, che ha guidato il gruppo nella fase iniziale. Se la #51 è riuscita a strappare un secondo posto "nella morsa" delle giapponesi, la gara della #50 è stata compromessa da un drive through per un sorpasso sotto bandiere gialle, costringendo l'equipaggio a un deludente sesto posto. Ancora più in ombra la Ferrari gialla #83, che ha faticato per tutta la durata dell'evento chiudendo solo decima.

Sorpresa Alpine e il debutto stoico di Genesis

Alle spalle dei colossi, la sorpresa della giornata è stata firmata da Alpine: nonostante il ritiro già annunciato per fine stagione, la vettura #35 ha lottato a lungo per il podio, centrando un solidissimo quarto posto e battendo nettamente le Peugeot, apparse ancora in crisi tecnica. È stata invece una giornata da incorniciare per la debuttante Genesis, che ha portato entrambe le auto al traguardo nella sua gara d'esordio.