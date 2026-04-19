6 ore di Imola

WEC: a Imola vince Toyota, soltanto seconda Ferrari

La prima gara del mondiale Endurance vede trionfare la Casa giapponese

di Tommaso Marcoli
19 Apr 2026 - 19:22
© Getty Images

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Toyota trionfa a Imola. Il debutto della nuovissima TR010 non poteva essere più convincente: la Hypercar giapponese ha dimostrato una superiorità netta, combinando un passo gara fulmineo a una gestione tattica impeccabile. Grazie a un'astuta strategia durante le fasi di Virtual Safety Car, la vettura #8 ha preso il comando dopo le prime due ore, mantenendo salda la posizione fino al traguardo e piazzando anche la vettura gemella #7 sul terzo gradino del podio.
Ferrari rallentata dal traffico e dalle penalità
La Ferrari 499P ha accarezzato il sogno della vittoria casalinga partendo dalla pole con la #51, che ha guidato il gruppo nella fase iniziale. Se la #51 è riuscita a strappare un secondo posto "nella morsa" delle giapponesi, la gara della #50 è stata compromessa da un drive through per un sorpasso sotto bandiere gialle, costringendo l'equipaggio a un deludente sesto posto. Ancora più in ombra la Ferrari gialla #83, che ha faticato per tutta la durata dell'evento chiudendo solo decima.
Sorpresa Alpine e il debutto stoico di Genesis
Alle spalle dei colossi, la sorpresa della giornata è stata firmata da Alpine: nonostante il ritiro già annunciato per fine stagione, la vettura #35 ha lottato a lungo per il podio, centrando un solidissimo quarto posto e battendo nettamente le Peugeot, apparse ancora in crisi tecnica. È stata invece una giornata da incorniciare per la debuttante Genesis, che ha portato entrambe le auto al traguardo nella sua gara d'esordio. 

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