Roland Garros 2026: Berrettini si ritira nel secondo set, Arnaldi in semifinale

Roland Garros, il dramma di Berrettini: ancora un ritiro per infortunio
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Il tennista romano saluta Parigi per un problema fisico nel secondo set. Avanza il connazionale, che ora affronterà Cobolli in un match tutto italiano che vale la finale
Finisce nel peggiore dei modi il Roland Garros 2026 di Matteo Berrettini, che si ritira per un problema fisico. Matteo Arnaldi avanza così in semifinale, dove incontrerà il connazionale Flavio Cobolli. Il tennista romano è costretto ad alzare bandiera bianca nel secondo set, sul punteggio di 7-5 5-2 in favore del suo avversario, dopo un medical time out e alcuni tentativi di stringere i denti nonostante le difficoltà.
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Il match si era aperto bene per Berrettini, salito subito sul 3-0 con due break, salvo perdere due turni di battuta consecutivi vedendo il suo avversario rientrare. Il break decisivo del primo parziale è arrivato nel dodicesimo gioco, con Arnaldi bravo a sfruttare l'occasione chiudendo sul 7-5. In apertura di secondo set, dopo un break per parte, il ligure si è portato dal 2 pari al 5-2, di fronte a un avversario sempre più in difficoltà e costretto a chiudere anticipatamente la partita. Continua così il sogno di Arnaldi, arrivato al Roland Garros da numero 104 del ranking Atp e ora al penultimo atto dello Slam parigino. L'Italia, dispiaciuta per l'ennesimo guaio fisico di Berrettini, può consolarsi: in finale ci sarà un italiano.