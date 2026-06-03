Roland Garros 2026: Berrettini si ritira nel secondo set, Arnaldi in semifinale

Il match si era aperto bene per Berrettini, salito subito sul 3-0 con due break, salvo perdere due turni di battuta consecutivi vedendo il suo avversario rientrare. Il break decisivo del primo parziale è arrivato nel dodicesimo gioco, con Arnaldi bravo a sfruttare l'occasione chiudendo sul 7-5. In apertura di secondo set, dopo un break per parte, il ligure si è portato dal 2 pari al 5-2, di fronte a un avversario sempre più in difficoltà e costretto a chiudere anticipatamente la partita. Continua così il sogno di Arnaldi, arrivato al Roland Garros da numero 104 del ranking Atp e ora al penultimo atto dello Slam parigino. L'Italia, dispiaciuta per l'ennesimo guaio fisico di Berrettini, può consolarsi: in finale ci sarà un italiano.