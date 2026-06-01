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Jennifer Lawrence e la sua nuova Mustang rossa

Settecentosessanta cavalli e un look da pista per le strade di Los Angeles con la muscle car più iconica di tutte

di Redazione Drive Up
01 Giu 2026 - 10:52
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© instagram

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Il fascino senza tempo delle muscle car americane continua a fare strage di cuori tra le stelle di Hollywood, conquistando anche chi, sul grande schermo, è abituata a gestire situazioni ad altissima tensione. L'attrice premio Oscar Jennifer Lawrence ha sorpreso i propri follower su Instagram condividendo gli scatti del suo ultimo, fiammante acquisto: una spettacolare Ford Shelby Mustang GT500.
Made in USA
La scelta della Lawrence è un vero e proprio tributo alla storia delle alte prestazioni "made in USA". Sotto le storiche strisce bianche che attraversano la carrozzeria della sua nuova GT500 si nasconde infatti un motore V8 sovralimentato da 5,2 litri, ribattezzato in fabbrica "Predator", capace di scaricare a terra la mostruosa potenza di 760 cavalli. Un oggetto ingegneristico progettato per aggredire i cordoli dei circuiti e bruciare il quarto di miglio in poco di più di dieci secondi.
Condiviso
Con questo acquisto, Jennifer Lawrence entra di diritto nel ristretto club delle celebrità che preferiscono il brivido della guida analogica e il ruggito dei motori a combustione alle più pacate e diffuse ammiraglie elettriche, dimostrando che il mito della Shelby, nato dal genio di Carroll negli anni Sessanta, possiede ancora oggi un magnetismo a cui è impossibile resistere.

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