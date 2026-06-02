Trovano una Mercedes da 1 milione in un capanno

Una Mercedes da 1 milione ritrovata in un capanno
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Un recupero d'altri tempi in Portogallo, dove gli specialisti tedeschi salvano una rarissima Mercedes 300 SL del 1955 smontata e dimenticata per trent'annidi Redazione Drive Up
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Nel panorama odierno del collezionismo d'epoca si tende a pensare che l'era dei grandi ritrovamenti nei fienili – i celebri "barn find" – sia ormai giunta al capolinea, complice la caccia spietata a questo tipo di reperti. A smentire questa convinzione ci ha pensato lo spettacolare recupero orchestrato dagli specialisti bavaresi di HK-ENGINEERING, che si sono resi protagonisti di una vicenda talmente surreale da sembrare la sceneggiatura di un film.
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Dimenticata
Tutto è iniziato con la telefonata del nipote del primo proprietario di una splendida Mercedes-Benz 300 SL Gullwing del 1955 (vale circa 1 milione di euro), rimasta nascosta per circa trent'anni all'interno di un magazzino immerso in una piantagione di alberi da sughero nei pressi di Lisbona, in Portogallo. Lo scheletro della leggendaria sportiva tedesca è scivolato in un oblio durato trent'anni, lasciando che il telaio, i pannelli della carrozzeria e le componenti meccaniche venissero stoccati e progressivamente dimenticati nell'oscurità.
Un tesoro
La vera impresa, tuttavia, si è consumata sul piano tecnico. Per poter caricare il veicolo in totale sicurezza e affrontare il lungo viaggio di 2.500 chilometri verso la Baviera, i meccanici dovevano necessariamente riunire la delicata carrozzeria in alluminio al rispettivo telaio. Trovandosi nel bel mezzo della piantagione, senza ponti sollevatori o moderne attrezzature da officina, la squadra ha dovuto ricorrere all'ingegno e all'improvvisazione. La vettura può iniziare il meticoloso processo di ripristino e tornare al suo splendore.