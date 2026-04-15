Ferrari, John Elkann: "Pronti per la rivoluzione elettrica"

L'assemblea degli azionisti Ferrari si è aperta nel segno di un bilancio solido e di una visione proiettata verso il futuro, sintetizzata dal Presidente John Elkann come un equilibrio perfetto tra disciplina e immaginazione. Il 2025 è stato descritto come un anno di esecuzione strategica che ha consolidato le tre anime del Cavallino: le competizioni, le auto sportive e il lifestyle.

Il debutto della "Luce" e l'espansione della gamma

Il pilastro della strategia produttiva è rappresentato dalla Ferrari Luce, la prima full-electric della casa di Maranello, che verrà svelata a Roma il prossimo 25 maggio. Elkann ha precisato che «Luce è più di un nome. Esprime un'idea chiara: in Ferrari la tecnologia non è mai il punto di arrivo, è un modo per creare prestazioni ed emozioni in una forma nuova». Il progetto, sviluppato in collaborazione con LoveFrom, punta a esplorare nuove possibilità stilistiche rimanendo «inconfondibilmente Ferrari». Benedetto Vigna ha inoltre confermato che il 2026 vedrà il rafforzamento dell'offerta con altri quattro lanci, tra cui la Amalfi Spider, sottolineando come questo modello «apra un nuovo capitolo nella nostra storia, pur rimanendo profondamente radicato nell'identità del marchio».

Dal dominio nell'Endurance alla nuova sfida del mare

Nel motorsport, il Cavallino celebra un 2025 leggendario nelle gare di durata. «Cinquant'anni dopo il nostro ultimo titolo mondiale assoluto nelle gare endurance, la Ferrari ha conquistato sia il titolo costruttori sia quello piloti del WEC», ha ricordato con orgoglio Elkann, citando anche la terza vittoria consecutiva a Le Mans. La fame di vittoria si estende però oltre l'asfalto, come confermato da Vigna: «Stiamo ampliando la nostra arena competitiva al mare». È infatti in fase di sviluppo Hypersail, un monoscafo da regata full-foiling da 30 metri che debutterà nel 2026, puntando su tecnologia d'avanguardia ed energia autoprodotta.