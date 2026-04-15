Dichiarazioni

Ferrari, John Elkann: "Pronti per la rivoluzione elettrica"

L'assemblea degli azionisti è l'occasione per tracciare la rotta per il futuro, tra prodotto e motorsport

di Redazione Drive Up
15 Apr 2026 - 16:03
© Getty Images

© Getty Images

L'assemblea degli azionisti Ferrari si è aperta nel segno di un bilancio solido e di una visione proiettata verso il futuro, sintetizzata dal Presidente John Elkann come un equilibrio perfetto tra disciplina e immaginazione. Il 2025 è stato descritto come un anno di esecuzione strategica che ha consolidato le tre anime del Cavallino: le competizioni, le auto sportive e il lifestyle.
Il debutto della "Luce" e l'espansione della gamma
Il pilastro della strategia produttiva è rappresentato dalla Ferrari Luce, la prima full-electric della casa di Maranello, che verrà svelata a Roma il prossimo 25 maggio. Elkann ha precisato che «Luce è più di un nome. Esprime un'idea chiara: in Ferrari la tecnologia non è mai il punto di arrivo, è un modo per creare prestazioni ed emozioni in una forma nuova». Il progetto, sviluppato in collaborazione con LoveFrom, punta a esplorare nuove possibilità stilistiche rimanendo «inconfondibilmente Ferrari». Benedetto Vigna ha inoltre confermato che il 2026 vedrà il rafforzamento dell'offerta con altri quattro lanci, tra cui la Amalfi Spider, sottolineando come questo modello «apra un nuovo capitolo nella nostra storia, pur rimanendo profondamente radicato nell'identità del marchio».
Dal dominio nell'Endurance alla nuova sfida del mare
Nel motorsport, il Cavallino celebra un 2025 leggendario nelle gare di durata. «Cinquant'anni dopo il nostro ultimo titolo mondiale assoluto nelle gare endurance, la Ferrari ha conquistato sia il titolo costruttori sia quello piloti del WEC», ha ricordato con orgoglio Elkann, citando anche la terza vittoria consecutiva a Le Mans. La fame di vittoria si estende però oltre l'asfalto, come confermato da Vigna: «Stiamo ampliando la nostra arena competitiva al mare». È infatti in fase di sviluppo Hypersail, un monoscafo da regata full-foiling da 30 metri che debutterà nel 2026, puntando su tecnologia d'avanguardia ed energia autoprodotta.

Ti potrebbe interessare

videovideo
ferrari
john elkann
auto elettriche
auto elettrica
ferrari elettrica

Ultimi video

01:39
BMW M3 Touring 24H

BMW M3 Touring 24H

01:59
Il WEC 2026 parte da Imola

Il WEC 2026 parte da Imola

01:12
Nuova BMW i3 100% elettrica

Nuova BMW i3 100% elettrica

02:19
La prova di Suzuki e Vitara

La prova di Suzuki e Vitara

01:07
Sorprese in Croazia

Sorprese in Croazia

02:10
Renault Twingo E-tech Electric, design frizzante e forme arrotondate

Renault Twingo E-tech Electric, design frizzante e forme arrotondate

03:28
Audi Q3 Sportback e-hybrid

Audi Q3 Sportback e-hybrid

02:20
Gare da Film: Grand Prix

Gare da Film: Grand Prix

01:30
Ringo's Garage: Caterham Project V, la prima auto a ruote coperte della casa

Ringo's Garage: Caterham Project V, la prima auto a ruote coperte della casa

02:42
Yamaha Ténéré 700 World Raid

Yamaha Ténéré 700 World Raid

03:30
Mazda CX-5

Mazda CX-5

04:30
Lancia Ypsilon HF e Rally4 HF

Lancia Ypsilon HF e Rally4 HF

02:22
La Macchina Nel Tempo: Ferrari - Siamo solo noi

La Macchina Nel Tempo: Ferrari - Siamo solo noi

25:17
Puntata del 11 aprile #DriveUp

Puntata del 11 aprile #DriveUp

01:58
Kia Sportage HEV

Kia Sportage HEV

01:39
BMW M3 Touring 24H

BMW M3 Touring 24H

I più visti di Drive Up

La nuova Aston Martin di Tsitsipas

Debutta, con uno stile incredibile, la nuova Nissan Juke

Bugatti e jet privato: un "garage" da 70 milioni di euro

Il Governo valuta le targhe alterne

L'orologio Maserati che costa più di un SUV Grecale

In India con un finto casello incassano 75 milioni

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
16:54
Ciclismo, il Red Bull Genova Cerro Abajo torna il 27-28 giugno
16:49
Inter e Sony Music Italy presentano un'esclusiva collezione per i 50 anni dell'iconico album "Wish You Were Here" dei Pink Floy
16:39
Puma e il Manchester City celebrano i 10 anni di Guardiola ai Citizens con la capsule "Decade"
16:25
Motociclismo: riparte il Trofeo Aprilia RS 660, in una veste sempre più internazionale
16:24
Tennis: Wta Stoccarda, Paolini fuori all'esordio