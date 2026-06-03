Roland Garros 2026, Arnaldi: "Mi spiace per Berrettini. Io stanco? Gioco a tennis per queste partite"

"Berrettini? È dura. Abbiamo giocato tanto, ed è normale non essere il meglio, ma non avrei mai voluto vincere in questo modo. Tutti in Italia stiamo facendo un grande lavoro e non posso che augurargli di tornare presto e giocare bene su erba. Ha fatto un torneo incredibile, mi spiace per lui, spero recuperi". Queste le prime parole di Matteo Arnaldi dopo il passaggio in semifinale al Roland Garros, concretizzatosi dopo il ritiro di Matteo Berrettini sul punteggio di 7-5 5-2. "A inizio partita era un po' teso, poi ho un piccolo problema con le luci e non vedevo molto bene all'inizio - ha aggiunto in conferenza stampa -. Non ero preparato perché era la prima volta che giocavo sullo Chatrier con il tetto chiuso. Più è andato avanti il match e più mi sono sentito meglio, sono stato bravo a stare attaccato al set".