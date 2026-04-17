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Ferrari, l’abbraccio di John Elkann a Imola

Il Presidente ha fatto visita alla squadra campione del mondo

di Simone Redaelli
17 Apr 2026 - 12:32
© Ufficio Stampa

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John Elkann ha voluto fortemente esserci. A Imola, il Presidente della Ferrari, ha fatto visita alla squadra che lo scorso anno è salita sul tetto del mondo con la 499P. Un gesto che vale molto più di mille parole, segno che il progetto hypercar è più centrale che mai per Maranello.
Non favoriti
La 499P parte da campione del mondo in carica, ma è la favorita? Difficile dirlo ora, anche se il prologo ha dato indicazioni positive (tre Ferrari davanti a tutti). Gli avversari, forse, si sono nascosti e ora è venuto il momento di fare sul serio. Per questo anche i piloti ufficiali del Cavallino non hanno voluto sbilanciarsi. "Stiamo ancora lavorando sulla vettura perché i cambiamenti maggiori, più che sulle modifiche aerodinamiche, li abbiamo riscontrati sul rendimento delle gomme. Su piccoli aspetti stiamo facendo più fatica a trovare il giusto assetto della vettura, si tratta comunque di mettere insieme tutte queste cose e non siamo preoccupati", le parole di Miguel Molina.
Fiduciosi
Piedi per terra per lo spagnolo: “Diciamo che non siamo nè i migliori e nè i peggiori, le nuove gomme garantiscono un riscaldamento migliore, ma dobbiamo anche verificare cosa sono riusciti a migliorare gli altri". Pier Guidi, campione del mondo in carica con la 51, vuole ripetere il successo dello scorso anno: “L'obiettivo è sempre quello dello scorso anno. Imola era già una delle piste dove la nostra macchina si è espressa meglio, credo che sia positiva per noi. La 499P copia bene le asperità dei cordoli e le sconnessioni, credo sia il motivo principale di questo feeling con la pista"

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