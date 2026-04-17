Ferrari, l’abbraccio di John Elkann a Imola

John Elkann ha voluto fortemente esserci. A Imola, il Presidente della Ferrari, ha fatto visita alla squadra che lo scorso anno è salita sul tetto del mondo con la 499P. Un gesto che vale molto più di mille parole, segno che il progetto hypercar è più centrale che mai per Maranello.

Non favoriti

La 499P parte da campione del mondo in carica, ma è la favorita? Difficile dirlo ora, anche se il prologo ha dato indicazioni positive (tre Ferrari davanti a tutti). Gli avversari, forse, si sono nascosti e ora è venuto il momento di fare sul serio. Per questo anche i piloti ufficiali del Cavallino non hanno voluto sbilanciarsi. "Stiamo ancora lavorando sulla vettura perché i cambiamenti maggiori, più che sulle modifiche aerodinamiche, li abbiamo riscontrati sul rendimento delle gomme. Su piccoli aspetti stiamo facendo più fatica a trovare il giusto assetto della vettura, si tratta comunque di mettere insieme tutte queste cose e non siamo preoccupati", le parole di Miguel Molina.

Fiduciosi

Piedi per terra per lo spagnolo: “Diciamo che non siamo nè i migliori e nè i peggiori, le nuove gomme garantiscono un riscaldamento migliore, ma dobbiamo anche verificare cosa sono riusciti a migliorare gli altri". Pier Guidi, campione del mondo in carica con la 51, vuole ripetere il successo dello scorso anno: “L'obiettivo è sempre quello dello scorso anno. Imola era già una delle piste dove la nostra macchina si è espressa meglio, credo che sia positiva per noi. La 499P copia bene le asperità dei cordoli e le sconnessioni, credo sia il motivo principale di questo feeling con la pista".