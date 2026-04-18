Usare il telefono in auto era legale

L’epoca d’oro dei telefoni fissi

Prima della diffusione capillare dei cellulari tascabili, il "telefono veicolare" era un dispositivo imponente e affascinante. Integrato direttamente nella plancia o installato su supporti dedicati, era collegato a una potente antenna esterna che garantiva ricezione anche dove i primi portatili faticavano a trovare segnale. Questi dispositivi, con i loro cavi a spirale e i tasti retroilluminati, permettevano di gestire chiamate di lavoro in totale libertà legislativa.

Il cambio di paradigma

Il contrasto con la realtà attuale è netto e riflette una profonda evoluzione della consapevolezza collettiva. Se negli anni '90 la distrazione da telefono era un fenomeno limitato a una ristretta cerchia di utenti e percepito come trascurabile, l’esplosione della messaggistica e dei social ha trasformato il dispositivo in una fonte di pericolo costante. Le case automobilistiche investono miliardi in sistemi di controllo vocale e interfacce "hands-free" per eliminare il contatto fisico con il dispositivo.