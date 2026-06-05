Qualcuno è andato in campeggio con una Ferrari F40

Rara

Il giapponese ha "scosso" la comunità degli appassionati decidendo di utilizzare la propria Ferrari F40 – una delle icone automobilistiche più celebrate della storia – per andare a fare un campeggio nella natura selvaggia. Equipaggiata con una tenda e l'attrezzatura legata sul tetto, la leggenda di Maranello ha abbandonato l'asfalto per avventurarsi su sentieri sterrati e prati, regalando immagini surreali che hanno fatto immediatamente il giro del mondo.

1 milione

Lungi dal trattarsi di una bizzarra provocazione isolata, Kimura ha deciso di alzare ulteriormente l'asticella un paio di anni più tardi. Convinto che una vettura nata per le competizioni debba essere vissuta appieno e non trattata come un immobile pezzo da museo, il pilota giapponese ha portato la sua F40 direttamente sulle montagne innevate. Dimostrando che persino una delle stradali più analogiche e scorbutiche mai create può trasformarsi nel perfetto veicolo per le vacanze invernali.