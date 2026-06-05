Curiosità

Qualcuno è andato in campeggio con una Ferrari F40

Il pilota Takeshi Kimura ha trasformato l'iconica sportiva in una compagna di avventure in fuoristrada

di Redazione Drive Up
05 Giu 2026 - 06:50
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Nel mondo dei collezionisti di supercar esiste una regola non scritta che impone di custodire i pezzi più pregiati all'interno di garage climatizzati, al riparo da polvere, umidità e chilometri superflui. Regola che, evidentemente, non si applica a Takeshi Kimura. Nel 2014, il pilota di corse endurance e vulcanico fondatore del team CarGuy Racing.

In campeggio con una Ferrari F40

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Rara
Il giapponese ha "scosso" la comunità degli appassionati decidendo di utilizzare la propria Ferrari F40 – una delle icone automobilistiche più celebrate della storia – per andare a fare un campeggio nella natura selvaggia. Equipaggiata con una tenda e l'attrezzatura legata sul tetto, la leggenda di Maranello ha abbandonato l'asfalto per avventurarsi su sentieri sterrati e prati, regalando immagini surreali che hanno fatto immediatamente il giro del mondo.
1 milione
Lungi dal trattarsi di una bizzarra provocazione isolata, Kimura ha deciso di alzare ulteriormente l'asticella un paio di anni più tardi. Convinto che una vettura nata per le competizioni debba essere vissuta appieno e non trattata come un immobile pezzo da museo, il pilota giapponese ha portato la sua F40 direttamente sulle montagne innevate. Dimostrando che persino una delle stradali più analogiche e scorbutiche mai create può trasformarsi nel perfetto veicolo per le vacanze invernali.

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