La Fiat 500 va in panne: George Russell la spinge per Montecarlo

A piedi

Lontano dal circuito, l'auto di Russell lo ha lasciato a piedi. Le immagini - diventati subito piuttosto virali sui social - mostrano l'inglese intento a spingere la piccola Fiat 500 per le vie di Montecarlo. In sua compagnia, anche la fidanzata Carmen Mundt. La 500 in questione è una "Spiaggina" (o Ghia Jolly) ed è una versione particolarmente apprezzata da chi vive in località marittime. Monaco è il suo territorio d'elezione: si muove con grande disinvoltura tra le strette strade. Senza rinunciare a uno stile dal gusto classico.

Collezione eccezionale

La disavventura non comprometterà comunque gli spostamenti del pilota Mercedes. George Russell - oltre a essere cittadino monegasco - è un grande appassionato di automobili e il suo garage è ricco di gioielli. Su tutti, spicca probabilmente la AMG One: modello costruito partendo dal vero motore della monoposto di Formula 1 che nel 2016 vinse il mondiale con Rosberg. Chissà non possa portare bene anche all'inglese. Una volta rimessa nel garage la 500.