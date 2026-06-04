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La Fiat 500 va in panne: George Russell la spinge per Montecarlo

Disavventura per il pilota Mercedes, costretto a spostare "a mano" la sua utilitaria d'epoca

di Redazione Drive Up
04 Giu 2026 - 12:06
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Non un grande periodo per George Russell. Il pilota Mercedes vive un momento di tensione agonistica con il compagno di squadra - e leader del mondiale - Kimi Antonelli. La supremazia tecnica della monoposto tedesca sembra ormai inavvicinabile: il destino è nelle mani dei due atleti, che di fatto si giocano il titolo tra di loro. Monaco può rappresentare un importante punto di svolta della stagione, ma l'imprevisto è sempre dietro l'angolo.

A piedi
Lontano dal circuito, l'auto di Russell lo ha lasciato a piedi. Le immagini - diventati subito piuttosto virali sui social - mostrano l'inglese intento a spingere la piccola Fiat 500 per le vie di Montecarlo. In sua compagnia, anche la fidanzata Carmen Mundt. La 500 in questione è una "Spiaggina" (o Ghia Jolly) ed è una versione particolarmente apprezzata da chi vive in località marittime. Monaco è il suo territorio d'elezione: si muove con grande disinvoltura tra le strette strade. Senza rinunciare a uno stile dal gusto classico.
Collezione eccezionale
La disavventura non comprometterà comunque gli spostamenti del pilota Mercedes. George Russell - oltre a essere cittadino monegasco - è un grande appassionato di automobili e il suo garage è ricco di gioielli. Su tutti, spicca probabilmente la AMG One: modello costruito partendo dal vero motore della monoposto di Formula 1 che nel 2016 vinse il mondiale con Rosberg. Chissà non possa portare bene anche all'inglese. Una volta rimessa nel garage la 500.

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