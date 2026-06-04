La Fiat 500 va in panne: George Russell la spinge per Montecarlo
Disavventura per il pilota Mercedes, costretto a spostare "a mano" la sua utilitaria d'epocadi Redazione Drive Up
Non un grande periodo per George Russell. Il pilota Mercedes vive un momento di tensione agonistica con il compagno di squadra - e leader del mondiale - Kimi Antonelli. La supremazia tecnica della monoposto tedesca sembra ormai inavvicinabile: il destino è nelle mani dei due atleti, che di fatto si giocano il titolo tra di loro. Monaco può rappresentare un importante punto di svolta della stagione, ma l'imprevisto è sempre dietro l'angolo.
A piedi
Lontano dal circuito, l'auto di Russell lo ha lasciato a piedi. Le immagini - diventati subito piuttosto virali sui social - mostrano l'inglese intento a spingere la piccola Fiat 500 per le vie di Montecarlo. In sua compagnia, anche la fidanzata Carmen Mundt. La 500 in questione è una "Spiaggina" (o Ghia Jolly) ed è una versione particolarmente apprezzata da chi vive in località marittime. Monaco è il suo territorio d'elezione: si muove con grande disinvoltura tra le strette strade. Senza rinunciare a uno stile dal gusto classico.
Collezione eccezionale
La disavventura non comprometterà comunque gli spostamenti del pilota Mercedes. George Russell - oltre a essere cittadino monegasco - è un grande appassionato di automobili e il suo garage è ricco di gioielli. Su tutti, spicca probabilmente la AMG One: modello costruito partendo dal vero motore della monoposto di Formula 1 che nel 2016 vinse il mondiale con Rosberg. Chissà non possa portare bene anche all'inglese. Una volta rimessa nel garage la 500.