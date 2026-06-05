Inter, Marotta: "Palestra? Trattativa ancora in fasi preliminari. Raggiunto accordo con Chivu"

"Palestra è un ottimo giocatore, è anche nel giro della nazionale, noi abbiamo un giocatore in uscita in quel che è Dumfries che andrà al Real Madrid ma siamo ancora alle fasi preliminari per chiudere l'operazione". Così il presidente dell'Inter Beppe Marotta a proposito del mercato nerazzurro a margine della presentazione dei calendari di Serie A. "Non nascondo che Palestra è un obiettivo dell'Inter, ma anche di tanti altri club", ha aggiunto. Imminente anche il rinnovo di Cristian Chivu. "Ha un contratto ancora fino al 2027, abbiamo raggiunto un accordo che sarà ufficializzato nei prossimi giorni con soddisfazione sia del club che dei tifosi", ha aggiunto ai microfoni di Sky.