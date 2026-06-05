Inter, Marotta: "Palestra? Trattativa ancora in fasi preliminari. Raggiunto accordo con Chivu"

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© Foto da web | Prima giornata
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"Palestra è un ottimo giocatore, è anche nel giro della nazionale, noi abbiamo un giocatore in uscita in quel che è Dumfries che andrà al Real Madrid ma siamo ancora alle fasi preliminari per chiudere l'operazione". Così il presidente dell'Inter Beppe Marotta a proposito del mercato nerazzurro a margine della presentazione dei calendari di Serie A. "Non nascondo che Palestra è un obiettivo dell'Inter, ma anche di tanti altri club", ha aggiunto. Imminente anche il rinnovo di Cristian Chivu. "Ha un contratto ancora fino al 2027, abbiamo raggiunto un accordo che sarà ufficializzato nei prossimi giorni con soddisfazione sia del club che dei tifosi", ha aggiunto ai microfoni di Sky.
Intanto oggi l'Inter ha esercitato il diritto di recompra del centrocampista Aleksandar Stankovic. "Ha fatto un grande campionato, anche in Champions, era importante tutelarlo da punto di vista patrimoniale. Dal punto di vista progettuale è prematuro, affronteremo con calma la nostra politica di andare a trovare giovani, importante che possano dare un contributo a noi ma sempre pensando ad avere uno zoccolo duro di italiani", ha detto. Infine gli obiettivi. "E' sempre di lottare per il massimo, giocheremo per tutto quello che possiamo e per raggiungete tutti i traguardi possibili", ha concluso.
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