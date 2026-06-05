Basket, Serie A: l'Olimpia batte Brescia e vola in finale Scudetto

L'Olimpia Milano è la prima squadra qualificata per la finale Scudetto della Serie A di basket. Al Forum di Assago, la formazione di Poeta batte 91-86 Brescia, seconda al termine della regular season, chiudendo così la serie sul 3-1 grazie ai 18 punti di Brooks e ai 14 di Nebo, fondamentali per accelerare nel primo e nell'ultimo quarto. A questo punto, l'Olimpia aspetta la sua avversaria: sarà una tra la Virtus Bologna e Venezia, avanti 2-1.
LA PARTITA
In attesa di capire se in finale ci sarà l'eterna sfida contro la Virtus Bologna o una sorprendente serie contro Venezia, l'Olimpia Milano si gode il 3-1 su Brescia in semifinale, certificato dal 91-86 del Forum in gara-4.
Una serata che vede subito partire bene la formazione di Poeta, avanti 23-15 dopo il primo periodo. Il +8 resiste anche all'intervallo lungo, quando il tabellone di Assago recita 46-38 in favore della terza in regular season contro la seconda. Nella ripresa, sembra concretizzarsi quanto accaduto in gara-3, con una Milano efficace in attacco e una Leonessa poco affamata dall'altra metà del parquet. Il risultato è che a 7 minuti dalla sirena finale è 78-59: un +19 che sembra mandare in archivio il match.
La Germani, però, si gioca il tutto per tutto e spinta, stavolta, da Bilan e Della Valle, entrambi top scorer a quota 19, risalgono fino al -5, quando però è troppo tardi: sul 91-86, i padroni di casa resistono senza subire fallo per andare in lunetta né perdere palla e così la serie si chiude sul 3-1. Poeta si gode un Armoni Brooks da 18 punti, ben aiutato da Nebo a quota 14 e dai 12 messi a referto sia da LeDay che da Shields, che chiude una semifinale complessiva di altissimo livello. Adesso, Poeta attende la sua avversaria e ha un motivo in più per tifare Venezia, avanti 2-1 nella serie con Bologna: se passa la Reyer, gara-1 (prevista per l'11 giugno) e quindi pure l'eventuale gara-5 si giocherebbero in casa di Milano.