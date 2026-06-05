Basket, Serie A: l'Olimpia batte Brescia e vola in finale Scudetto

La Germani, però, si gioca il tutto per tutto e spinta, stavolta, da Bilan e Della Valle, entrambi top scorer a quota 19, risalgono fino al -5, quando però è troppo tardi: sul 91-86, i padroni di casa resistono senza subire fallo per andare in lunetta né perdere palla e così la serie si chiude sul 3-1. Poeta si gode un Armoni Brooks da 18 punti, ben aiutato da Nebo a quota 14 e dai 12 messi a referto sia da LeDay che da Shields, che chiude una semifinale complessiva di altissimo livello. Adesso, Poeta attende la sua avversaria e ha un motivo in più per tifare Venezia, avanti 2-1 nella serie con Bologna: se passa la Reyer, gara-1 (prevista per l'11 giugno) e quindi pure l'eventuale gara-5 si giocherebbero in casa di Milano.