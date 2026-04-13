Tecnologie

La guida autonoma di Tesla approvata in Europa

L'Olanda è il primo Paese dell'Unione a permettere l'utilizzo del software di nuova generazione

di Redazione Drive Up
13 Apr 2026 - 09:50
© Ufficio Stampa

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L'Europa cambia passo: l'Olanda è il primo Paese dell'Unione ad aver approvato l'utilizzo del Tesla Self Driving Software. I clienti del marchio americano potranno far guidare l'auto da sé a patto di restare vigili, attenti e pronti a intervenire in caso di necessità. Insomma: una completa guida autonoma, purché supervisionata da un essere umano.
Guida la crescita 
Il software di guida autonoma è al centro della strategia di sviluppo Tesla. Elon Musk ci ha scommesso molto: secondo lui, il futuro prossimo vedrà le strade affollate di vetture in grado di manovrarsi in completa autonomia grazie all'intelligenza artificiale. Il tecnoimprenditore sostiene da sempre questo scenario, investendoci miliardi di dollari. L'approvazione del Governo olandese arriva dopo 18 mesi di collaudi e analisi delle autorità, durante i quali le auto hanno sterzato, frenato e accelerato da sole tra autostrade e città.
Limita gli incidenti
L'approvazione del sistema di guida autonoma Tesla "darà un contributo positivo alla sicurezza stradale", ha dichiarato l'autorità olandese per la regolazione del traffico. La Casa automobilistica spera che questa nuova regolamentazione sia un incentivo per le vendite: gli ultimi mesi sono stati complicati in Europa. "Siamo felici di portare il FSD supervisionato in altri paesi europei molto presto", si legge in un post pubblicato su X da Tesla. Un'approvazione a livello comunitario potrebbe avvenire entro l'estate.

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