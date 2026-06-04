Una Porsche 911 ispirata al vino

Una Porsche 911 che s'ispira al vino
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Per festeggiare i 15 anni di presenza ufficiale in Moldavia, il reparto Sonderwunsch ha realizzato un esemplare unicodi Redazione Drive Up
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Le occasioni per realizzare un'edizione speciale di 911 non sembrano mai mancare. Dopo i 40 anni di Porsche Italia, adesso tocca ai 15 di presenza ufficiale in Moldavia. Stato europeo tra i meno popolosi in assoluto (soltanto 2,6 milioni di abitanti) ma con un'importante - parrebbe - passione per la più iconica delle sportive tedesche.
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Unica
Per celebrare la ricorrenza, il reparto Sonderwunsch ha costruito un esemplare unico che omaggia la terra moldava. L'esemplare utilizzato come base è una GT3 con pacchetto touring e cambio manuale: essenziale e desideratissima. Da qui in poi, tutto è realizzato su misura. La tinta per la carrozzeria parte da un Violapurplemetallic all'anteriore per poi cambiare in un Chromaflair Magic Magenta al posteriore. Anche i cerchi magnesio sono in tono per dare continuità cromatica all'intero progetto.
L'albero della vita
Il nome scelto per quest'edizione unica è "Tree of life": ispirato ai vigneti moldavi. L'interno è decorato con tessuto Pasha e legno paldao per i sedili, pelle Lilla con inserti in Ruby Star Neo e molti altri dettagli artigianali realizzati a mano. Sono servite oltre 400 ore di lavoro per trasformare lua supercar di Stoccarda in un'espressione di cultura, design e tradizione. La 911 è stata presentata al Chișinău's National Museum of Ethnography and Natural History. Sarà poi trasferita al Centro Porsche Moldavia.