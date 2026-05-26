Non ci sarà una Porsche 911 elettrica

Gli appassionati e i clienti possono tirare un sospiro di sollievo: la Porsche 911 non avrà un futuro elettrico. Almeno per i prossimi 10 anni, l'icona ad alte prestazioni continuerà ad avere motori a combustioni. Seppur ibridi, tecnologia ormai necessaria per poter continuare a mantenere in vita il sei cilindri boxer.

Avanti così

Parlando con il magazine CarSales, Daniel Schmollinger CEO di Porsche Australia ha anticipato il futuro della 911: "La 718 sarà la prima vettura due posti sportiva elettrica. La 911 per ora resterà così. Con la tecnologia T-Hybrid abbiamo dimostrato cosa è possibile raggiungere senza una completa elettrificazione". I deludenti risultati del portfolio elettrico hanno convinto i vertici di Zuffenhausen a cambiare rotta, l'elettrificazione rallenta e i motori a combustione torneranno al centro dell'esperienza Porsche.

Tocca alla 718

Sebbene fosse stata rimasta coinvolta - suo malgrado - in una tempesta di notizie e successive smentite, la 718 sarà la prima sportiva elettrica di Porsche. Le versioni Cayman e Boxster a zero emissioni, debutterranno a breve e consentiranno all'azienda tedesca di dimostrare il livello di prestazioni raggiunto senza l'utilizzo di un motore a combustione. Il quale comunque non scomparirà: la gamma EV sarà affiancata da due versioni con cilindri e pistoni, collocate al vertice dell'offerta.