Una leggenda del rock ha venduto la sua McLaren per 35 milioni

La McLaren di Nick Mason venduta per 35 milioni
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La F1 di Nick Mason è l'automobile inglese più costosa della storiadi Redazione Drive Up
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Non sono poi così tanti i musicisti appassionati di automobili. I pochi che apprezzano cilindri e pistoni, però, di solito non badano a spese quando si tratta di aggiungere un nuovo "pezzo" nel proprio garage. Tra i più noti, Nick Mason ha costruito negli anni una collezione invidiabile. Uno dei gioielli più pregiati è stato da poco venduto all'asta, stabilendo un nuovo record.
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Un'auto da corsa
Il modello in questione è una McLaren F1 GTR del 1996. Già di per sé rara, l'esemplare acquistato da Mason è unico per via della sua livrea scarlatto e giallo in stile Pop Art e per l'omologazione stradale che permette all'auto di circolare su strada e non soltanto di correre in pista. Il batterista dei Pink Floyd l'ha tenuta con sé per 25 anni, un lungo periodo di tempo e non sono mancati alcuni imprevisti. A seguito di un paio di incidenti, la F1 GTR ha ricevuto da McLaren un ripristino completo che non ne ha compromesso il valore.
Da record
Durante la Monterey Car Week 2026, la vettura è stata battuta all'asta per la notevole cifra di 34,7 milioni di dollari, stabilendo i primati di McLaren e automobile inglese più costose di sempre. Il merito non è soltanto della sua rarità: a contribuire è anche una scheda tecnica impressionante frutto del genio di Gordon Murray (noto progettista con esperienze in Formula 1). Il motore 6.0 litri V12 aspirato è stato sviluppato con BMW, eroga 618 CV ed è un prodigio di tecnica. Buon per Mason che ha potuto apprezzarlo per oltre due decenni.